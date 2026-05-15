Zinedine Zidane a raté un premier joli coup avec l'équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Didier Deschamps s'apprête à disputer la dernière compétition à la tête de l'Equipe de France, Zinédine Zidane devrait débarquer très vite après la Coupe du monde. Le futur sélectionneur, qui n'a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en 2021, ne pourra pas profiter d'un jeune talent identifié qui a choisi le Maroc.

Jeune joueur issu de la génération 2007, Ayyoub Bouaddi fait sûrement partie des jeunes talents les plus intéressants. Présent au LOSC où il a débuté au niveau professionnel en 2023, le milieu central de 18 ans a disputé 41 matches avec le club cette saison et son talent fait beaucoup parler. Mais il a décidé qu'il ne jouerait pas pour l'Equipe de France en sélection, lui dont les parents sont d'origine marocaine.

Ayyoub Bouaddi a choisi le Maroc Alors qu'il a traversé les équipes de jeunes avec la France, Ayyoub Bouaddi a fini par décider d'écrire son histoire internationale avec le Maroc. Parmi les plus grands talents de la génération 2007, son cas était très suivi et il était partagé entre la France et le Maroc. C'est finalement avec les Lions de l'Atlas qu'il jouera en sélection, privilégiant ses racines. C'est peut-être un coup dur pour le futur sélectionneur Zinédine Zidane... Suivi de très près par la Fédération royale marocaine de football, Bouaddi s'est laissé convaincre, son cas ayant été plusieurs fois abordé par l'ancien sélectionneur Walid Regragui.