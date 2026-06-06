Equipe de France : Prêt à revenir pour la Coupe du monde ? Hugo Lloris sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’approche de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, une folle rumeur avait vu le jour. En effet, il était expliqué qu’Hugo Lloris pourrait sortir de sa retraite internationale et ainsi revenir en équipe de France en tant que numéro 3. Alors que c’est finalement Robin Risser qui accompagne Mike Maignan et Brice Samba, Lloris est sorti du silence sur ce sujet.

Le 14 mai dernier, sur TF1, Didier Deschamps donnait la liste des joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Les noms cités par le sélectionneur des Bleus étaient plus attendus que jamais et voilà qu’on a notamment scruté de près les 3 gardiens appelés. Ne jouant plus au PSG, Lucas Chevalier a perdu sa place de numéro 3 et pour le remplacer, c’est Robin Risser qui a été appelé, étant ainsi récompensé de sa belle saison avec le RC Lens. Il accompagne donc Mike Maignan et Brice Samba, alors qu’une rumeur incroyable avait vu le jour expliquant qu’Hugo Lloris était prêt à sortir de sa retraite internationale pour être avec l’équipe de France à la Coupe du monde.

« Ça restait des rumeurs » Hugo Lloris n’a donc finalement pas été appelé par Didier Deschamps pour cette Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais le gardien du Los Angeles FC était-il réellement prêt à endosser ce costume de numéro 3 ? La question lui a directement été posée. Dans un entretien accordé à Nice Matin, Lloris a fait savoir : « Ça restait des rumeurs. Après, comme le coach s’est exprimé. On est quand même en contact. Ça a fait beaucoup de bruit, effectivement ».