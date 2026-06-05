Équipe de France : La sortie de Rayan Cherki qui risque de ne pas plaire à Didier Deschamps…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de son deuxième but en équipe de France jeudi soir lors de la défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2) en préparation pour la Coupe du monde 2026, Rayan Cherki a clairement affiché ses ambitions pour la compétition, à savoir « écraser tout le monde. » Une sortie qui ne devrait pas trop plaire à Didier Deschamps, lui qui avait insisté sur l’humilité quand il avait évoqué le statut de favori des Bleus.

Pour la première fois depuis que Didier Deschamps en est le sélectionneur, l’équipe de France s’est inclinée lors d’un match de préparation avant une grande compétition jeudi à Nantes face à la Côte d’Ivoire (1-2). Une défaite que Rayan Cherki, auteur de son deuxième but avec les Bleus, a relativisé, rappelant que l’objectif était avant tout d’être prêt le 16 juin contre le Sénégal.

« On n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde » « Sur le plan personnel, c'est une prestation normale, histoire de se mettre en jambes. Bien sûr, on a mangé (travaillé dur) à Clairefontaine, on a mangé toute la saison. Il y a un peu de fatigue, mais le but, c'est d'être bon le 16 juin. C'est que du plus pendant les matches amicaux. En première période, on a su garder le ballon et tenter. C'était plus compliqué en deuxième, le match n'était plus le même. Il y a eu énormément de changements, donc c'est plus difficile pour eux, comme pour nous. C'est une petite sonnette d'alarme qui permet de rester bien concentrés », a déclaré Rayan Cherki au micro de TF1, avant d’ajouter : « On n'ira pas à la Coupe du monde en tant que favoris, mais pour écraser tout le monde. Avec Michael (Olise), on se comprend sans même se parler. S'il rentre dans l'axe, je n'ai pas envie de lui marcher sur les pieds. C'est une compréhension du jeu qu'on a. C'est magnifique de jouer ensemble. On a une cohésion de groupe extraordinaire. »