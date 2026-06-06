Mercato : Kvaratskhelia adulé par le prochain crack du PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours du début du mercato estival, le PSG pourrait passer à l'action rapidement concernant plusieurs dossiers. Le club de la capitale garde notamment un œil sur le jeune Alexey Batrakov, annoncé dans les radars du PSG ces derniers jours. Le milieu offensif de 20 ans rêve d'un parcours similaire à celui de Khvicha Kvaratskhelia par exemple, qui a longtemps joué en Géorgie et en Russie avant de percer en Europe.

Avec la présence d'un Russe et d'un Géorgien au PSG, de nombreux joueurs issus de cette région du monde croient aussi en leurs chances de briller au sommet en Europe de l'Ouest. En effet, Matvey Safonov et Khvicha Kvaratskhelia ont su s'imposer avec le club français après leurs débuts professionnels dans leurs pays respectifs, loin de toute attention. Le Géorgien a été cité par Alexey Batrakov, qui pourrait être l'une des prochains recrues du PSG.

Un nouveau crack ébloui par Kvaratskhelia Ces derniers jours, le nom d'Alexey Batrakov a circulé dans les petits papiers du PSG. Le Russe évolue au Lokomotiv Moscou depuis 2024 et réalise de belles prestations à seulement 20 ans. De là à rêver d'un parcours à la Kvaratskhelia ? Il rend justement un hommage au Géorgien, qui a d'abord marqué son territoire en brillant du côté de Naples. « Le parcours de Khvicha est éloquent : tout le monde a sa chance. Si vous arrivez en Europe, tout est entre vos mains. Khvicha est excellent, il fait preuve d’une qualité exceptionnelle » déclare-t-il dans une interview pour Sport24.ru.