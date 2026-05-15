Le fiasco de Knysna sur Netflix - «Je garde la vraie histoire pour plus tard...» : Ribéry va dire ses quatre vérités à Domenech !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En milieu de semaine, Netflix a divulgué son documentaire : Le bus, les Bleus en grève par le biais duquel plusieurs personnalités fortes de l'équipe de France au cours de la Coupe du monde 2010 ont pris la parole dont le sélectionneur Raymond Domenech qui a réglé ses comptes en émettant notamment l'hypothèse que la taupe du vestiaire n'était autre que Franck Ribéry. Il n'a pas fallu bien longtemps pour faire réagir l'ancien joueur des Bleus.

Mercredi 13 mai, le documentaire Netflix traitant du fiasco de Knysna à la Coupe du monde 2010 pour l'équipe de France a été mis en ligne sur la plateforme de streaming. Plusieurs figures de proue de ce naufrage ont pris la parole à l'instar du capitaine des Bleus de l'époque Patrice Evra et le sélectionneur Raymond Domenech. Ce dernier a donné accès à son journaliste intime à l'équipe de production, mais n'a, selon lui, pas eu le droit à un traitement partial au vu du rendu.

«La production de ce film, qui a changé deux fois en deux ans, n'a pas tenu ses engagements et a trahi ma confiance» « 16 ans après, cela devait être le documentaire de l'explication, de la réflexion et de l'analyse posée. Ce fut un réquisitoire extraordinairement violent contre ma personne. Cela devait être un documentaire de bonne tenue, où chaque version serait présentée équitablement. Ce fut un film totalement à charge et d'une partialité nauséabonde. Je n'ai pas accepté de participer à ce documentaire pour faire parler de moi, ni pour régler mes comptes. J'ai depuis longtemps abandonné l'aigreur et ce qui se voulait une thérapie est devenu une poubelle haineuse. La production de ce film, qui a changé deux fois en deux ans, n'a pas tenu ses engagements et a trahi ma confiance », a publié Raymond Domenech à l'occasion d'un communiqué publié sur son compte Instagram jeudi.