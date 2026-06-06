«Partir n’a pas été difficile» : Endrick se livre sur son passage à l’OL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à ses prestations convaincantes avec l’Olympique Lyonnais, Endrick va disputer la Coupe du monde avec le Brésil sous les ordres de Carlo Ancelotti. L’attaquant de 19 ans qui appartient au Real Madrid est revenu sur sa décision de rejoindre la formation rhodanienne lors du dernier mercato hivernal.

L’hiver dernier, Endrick a pris la direction de l’OL sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un moyen pour l’attaquant brésilien de retrouver de la confiance et du temps de jeu en vue de la Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin -19 juin). Un pari payant pour Endrick, auteur de 8 buts et autant de passes décisives en 21 apparitions. Suffisant pour convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour le Mondial.

« L’OL ? Je n'ai pas eu peur, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie » Dans un entretien accordé à la chaîne Men in Blazers, Endrick est revenu sur ce passage en France. « Partir à Lyon n'a pas été difficile. Au final, Dieu m'a dit que je devais partir et je suis parti. Je n'ai pas eu peur, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. J'avais besoin de jouer. J'ai pu marquer des buts, délivrer des passes décisives et accumuler beaucoup de minutes », a-t-il confié, dans des propos rapportés par le site Real-France.