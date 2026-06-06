«Partir n’a pas été difficile» : Endrick se livre sur son passage à l’OL

Grâce à ses prestations convaincantes avec l’Olympique Lyonnais, Endrick va disputer la Coupe du monde avec le Brésil sous les ordres de Carlo Ancelotti. L’attaquant de 19 ans qui appartient au Real Madrid est revenu sur sa décision de rejoindre la formation rhodanienne lors du dernier mercato hivernal.
L’hiver dernier, Endrick a pris la direction de l’OL sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un moyen pour l’attaquant brésilien de retrouver de la confiance et du temps de jeu en vue de la Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin -19 juin). Un pari payant pour Endrick, auteur de 8 buts et autant de passes décisives en 21 apparitions. Suffisant pour convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour le Mondial.
« L’OL ? Je n'ai pas eu peur, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie »
Dans un entretien accordé à la chaîne Men in Blazers, Endrick est revenu sur ce passage en France. « Partir à Lyon n'a pas été difficile. Au final, Dieu m'a dit que je devais partir et je suis parti. Je n'ai pas eu peur, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. J'avais besoin de jouer. J'ai pu marquer des buts, délivrer des passes décisives et accumuler beaucoup de minutes », a-t-il confié, dans des propos rapportés par le site Real-France.
« Tout ce que j'ai appris, j'ai pu le mettre en pratique à Lyon »
« La première année (à Madrid) est compliquée. Tu arrives dans une équipe avec des joueurs comme Modric, Vinicius, Rodrygo... C'est très difficile de jouer avec tous ces joueurs, mais tu apprends énormément. Tout ce que j'ai appris, j'ai pu le mettre en pratique à Lyon et, quand je reviendrai, je pourrai le montrer ici », a ajouté Endrick, excité à l’idée de pouvoir participer au Mondial : « C'est ce qu'il y a de plus grand. Pouvoir représenter mon pays est un rêve. La Coupe du monde est très importante pour les gens et cela fait longtemps que nous ne l'avons plus gagnée. Neymar a l'ADN du Brésil. C'est l'un des meilleurs joueurs de notre histoire. Je m'entends très bien avec Ancelotti. C'est un grand entraîneur et il comprend très bien les personnes. Je sais qu'ils ont beaucoup d'affection pour moi ».