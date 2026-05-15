Les propos de Deschamps sur Mbappé font halluciner Riolo : «Avec moi, il ne l'accepte pas et il est prêt à aller au tribunal»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, la joute verbale sur les réseaux sociaux entre Kylian Mbappé et Jordan Bardella a fait couler beaucoup d'encre. A tel point que jeudi, après la révélation de la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde, Didier Deschamps a été interrogé en conférence de presse. Ce dernier a évoqué la liberté d'expression, une prise de parole qui n'a pas convaincu Daniel Riolo.

En conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué la prise de parole de Kylian Mbappé concernant le Rassemblement National, n'y voyant pas vraiment d'inconvénient. « Quand il parle sur le terrain, c'est là où il est parfait. Je ne vais pas juger les joueurs. Il y a une liberté d'expression, pour vous, et pour mes joueurs. Je ne vais pas leur dire de ne pas parler » a-t-il déclaré. Daniel Riolo n'a pas apprécié cette réponse, estimant que les journalistes de RMC ne sont pas les bienvenus auprès de Didier Deschamps.

« C'est à géométrie variable » Visiblement assez agacé par le sujet, Daniel Riolo n'a pas du tout apprécié que Didier Deschamps parle de liberté d'expression. « La déclaration de Deschamps en conf sur la liberté d'expression concernant le cas Mbappé ? La liberté d'expression, c'est à géométrie variable dans le concept Deschamps. Je rappelle que la mienne en tout cas, il ne l'accepte pas et il est prêt à aller au tribunal pour me la contester. Quand il a regardé la salle de presse et qu'il a dit "vous avez votre liberté" non monsieur, ce n'est pas vrai parce que vous décidez d'accorder ou non des interviews, par exemple à RMC parce que comme il ne peut pas nous blairer, il emmerde nos journalistes » confie-t-il dans l'After Foot sur RMC, lui qui a été relaxé en janvier dernier dans son procès pour diffamation intenté par Didier Deschamps.