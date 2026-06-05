Un «super joueur» va débarquer au PSG pour défier Kvaratskhelia ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG pourrait se mettre en quête de renforts offensifs, notamment pour offrir une vraie concurrence aux titulaires actuels. C'est ainsi que le PSG s'intéresserait très sérieusement à Yan Diomandé qui viendrait notamment pour concurrence Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche.

Désormais double champion d'Europe, le PSG va se lancer dans un énorme défi sur le mercato à savoir régénérer un effectif qui a tout gagné, sans toutefois bouleverser l'équilibre du vestiaire. Dans cette optique, le PSG va effectuer certaines retouches en misant sur de jeunes éléments prometteurs. C'est ainsi que la piste menant à Yan Diomandé prend de l'ampleur. L'international ivoirien de 19 ans brille avec le RB Leipzig et pour le journaliste Olivier Bossard, ce serait un énorme coup, notamment pour concurrencer Khvicha Kvaratskhelia.

Diomandé, le gros coup du PSG ? « Diomandé, un bon coup pour le PSG ? Oui, c’est un super joueur. Il peut jouer un peu partout, même faux 9. Ça en ferait un concurrent à Kvaratskhelia donc pas sûr qu’il lui prenne sa place tout de suite. Par contre, je me pose plus la question de savoir si ça va amener un départ de Barcola. Faire venir Diomandé devant, ça va faire beaucoup de monde. Barcola qui cherche un peu de temps de jeu, ça ne va pas lui rendre service », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.