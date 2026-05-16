Deschamps sélectionneur d'Italie : La rumeur qui rend fou Jérôme Rothen !

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps a décidé de mettre fin à ce chapitre à la fin de la Coupe du monde cet été. L'ancien milieu défensif de 57 ans a pourtant été clair sur ses ambitions futures : il ne s'interdit pas un retour à un autre poste. Ces derniers jours, un futur à la tête de l'Italie est imaginé. Une possibilité qui ne plaît pas forcément à Jérôme Rothen.
Après 14 ans passés à la tête des Bleus, Didier Deschamps va quitter le navire avec un palmarès bien chargé. Le sélectionneur français a précisé qu'il ne partait pas à la retraite pour autant et beaucoup s'interrogent sur son avenir. Des rumeurs insistantes l'envoient déjà du côté de l'Italie, où il pourrait rebondir. Pour Jérôme Rothen, ce serait une trahison difficile à vivre.
« Ca me gênerait »
Ancien international français, Jérôme Rothen trouve que l'arrivée de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'Italie serait une terrible nouvelle. « Ça me gênerait. C'est une question de valeur. Rien ne l'interdit, on a tous des contrats à durée déterminée, donc quand ton contrat prend fin, tu fais ce que tu veux, mais t'as le droit d'avoir des valeurs. Par exemple, quand tu t'identifies au PSG ou à l'OM, pour moi, il est hors de question derrière d'aller faire les beaux jours du club ennemi alors que tu l'as défoncé pendant plusieurs années. Ça s'appelle des valeurs » réagit-il dans Rothen s'enflamme sur RMC.
Un pari osé pour Deschamps ?
Au vu de sa proximité avec l'Italie, où il a joué et été l'entraîneur de la Juventus, un poste de sélectionneur de cette nation qui va encore une fois rater le Mondial, Didier Deschamps pourrait bien accepter un tel poste là-bas. Avec la même réussite ? « Après, il y a des joueurs, des entraîneurs ou des sélectionneurs qui font l'inverse, ça les regarde, pas de souci. Mais on n'a pas les mêmes valeurs. Donc pour moi, si Didier signe dans une autre sélection, je pense que ce sera voué à l'échec parce qu'il ne pourra pas faire aussi bien qu'avec l'équipe de France et que son coeur est ici en France » poursuit Jérôme Rothen.