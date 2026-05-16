Deschamps sélectionneur d'Italie : La rumeur qui rend fou Jérôme Rothen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps a décidé de mettre fin à ce chapitre à la fin de la Coupe du monde cet été. L'ancien milieu défensif de 57 ans a pourtant été clair sur ses ambitions futures : il ne s'interdit pas un retour à un autre poste. Ces derniers jours, un futur à la tête de l'Italie est imaginé. Une possibilité qui ne plaît pas forcément à Jérôme Rothen.

Après 14 ans passés à la tête des Bleus, Didier Deschamps va quitter le navire avec un palmarès bien chargé. Le sélectionneur français a précisé qu'il ne partait pas à la retraite pour autant et beaucoup s'interrogent sur son avenir. Des rumeurs insistantes l'envoient déjà du côté de l'Italie, où il pourrait rebondir. Pour Jérôme Rothen, ce serait une trahison difficile à vivre.

« Ca me gênerait » Ancien international français, Jérôme Rothen trouve que l'arrivée de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'Italie serait une terrible nouvelle. « Ça me gênerait. C'est une question de valeur. Rien ne l'interdit, on a tous des contrats à durée déterminée, donc quand ton contrat prend fin, tu fais ce que tu veux, mais t'as le droit d'avoir des valeurs. Par exemple, quand tu t'identifies au PSG ou à l'OM, pour moi, il est hors de question derrière d'aller faire les beaux jours du club ennemi alors que tu l'as défoncé pendant plusieurs années. Ça s'appelle des valeurs » réagit-il dans Rothen s'enflamme sur RMC.