Daniel Riolo : Le terrible scénario qu'il ne veut absolument pas vivre avec Deschamps (et ça ne concerne pas l'équipe de France)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps s'offre une Last Dance dans le pays de l'Oncle Sam cet été avec l'équipe de France. Sur le sol américain, DD gérera sa dernière Coupe du monde en tant que sélectionneur des Bleus avant éventuellement prendre les rênes de l'équipe nationale italienne de football. Une hypothèse à laquelle Daniel Riolo ne veut même pas penser.

Une aventure de quatorze ans est en passe de s'achever pour Didier Deschamps. Après des années de service, le sélectionneur de l'équipe de France raccrochera son costume une fois la Coupe du monde 2026 terminée (11 juin-19 juillet). Pour le remplacer, il semble que le poste est déjà promis à Zinedine Zidane. Et qu'adviendra-t-il de Deschamps ?

«Une autre sélection avec l'Italie ? Je ne m'interdis rien» Passé par l'AS Monaco, la Juventus puis l'OM avant de prendre les rênes de l'équipe de France en septembre 2012, Didier Deschamps assure qu'il ne prendra pas sa retraite du haut de ses 57 ans. « Ca a fait partie de ma vie pendant 14 ans d'affilée. Mais si des gens sont inquiets, je ne pars pas à la retraite (sourire). J'aurai une vie. Le plus important c'est la Coupe du monde, mais je ferai autre chose après. Je n'ai pas pris de décision, ce sera quelque chose de différent. J'ai le privilège de pouvoir choisir (pour la suite). Une autre sélection avec l'Italie ? Je ne m'interdis rien. Un autre club ? Je ne m'interdis rien. Ca fait partie des options qui peuvent se présenter ». Voici le témoignage plein d'assurance signé Deschamps sur TF1 après avoir communiqué sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour le Mondial.