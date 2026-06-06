PSG - Transfert à 100M€ : Un gros coup bouclé avant le début de la Coupe du Monde ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le secteur offensif du PSG pourrait être remanié cet été avec certains départs qui se profilent, et pour se faire, les dirigeants du club de la capitale courtisent notamment l'attaquant ivoirien Yan Diomandé. Un dossier qui pourrait avoisiner les 100M€, mais le PSG devra se hâter puisque le joueur de Leipzig et son entourage souhaiteraient être fixés avant le début de la Coupe du Monde.

De nouveau sacré en Ligue des Champions suite à sa victoire contre Arsenal la semaine dernière, le PSG compte t-il pour autant se montrer très actif durant le mercato estival ? Cela ne fut pas vraiment le cas la saison dernière, mais la donne pourrait bien être différente en cet été 2026 puisque de nombreux éléments offensifs (Barcola, Ramos, Kang-in Lee, Mbaye...) sont annoncés partants. Le PSG devra alors se renforcer, et un nom revient avec insistance depuis quelque temps à cet effet : celui de Yan Diomande (19 ans), l'attaquant ivoirien du RB Leipzig, valorisé aux alentours de 100M€ par le club allemand.

Le PSG et Liverpool au coude à coude pour Yan Diomande Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a fait le point sur l'avancée de ce feuilleton Diomande, mais précise que le PSG n'est pas seul sur le coup pour l'attaquant ivoirien : « Liverpool est en négociations avec le clan de Yan Diomandé. Le PSG est également dessus. Le PSG discute avec le clan du joueur et a un intérêt concret pour lui », indique le journaliste spécialisé sur le mercato. Et il précise que le PSG devra se hâter étant donné que Diomande et son entourage souhaiteraient être fixés avant le début de la Coupe du Monde dans quelques jours.