Mercato - PSG : «Il n'y en a pas deux comme lui» et Luis Enrique l'a recalé ?

Un rendez-vous manqué causé par Luis Enrique. Il y a quelque temps, le PSG était tout proche de recruter un attaquant qui était prêt à faire des pieds et des mains afin de rejoindre le club de la capitale. Le coach espagnol s'y est opposé. Une surprise pour l'un de ses coéquipiers à l'étranger qui n'a pas tari d'éloges à son égard.
Depuis le milieu de saison dernière, Ousmane Dembélé est l'attaquant de pointe du PSG. Une idée signée Luis Enrique qui a fait de lui le premier joueur à presser dans une phase défensive. Ce repositionnement du numéro 10 du Paris Saint-Germain à la pointe de l'attaque parisienne lui a permis de tout rafler tant sur le plan collectif qu'individuel avec le Ballon d'or, le trophée The Best et le Globe Soccer Awards. Luis Enrique a donc eu du nez, d'autant plus que l'entraîneur espagnol a refusé d'intégrer un avant-centre confirmé dans son effectif.
«Luis Enrique lui a vite fait comprendre que s’il venait, il ne rentrerait pas dans le système»
Il y a quelques mois de cela, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins profitait d'une longue interview accordée à Canal-Supporters pour raconter les coulisses du transfert avorté de Victor Osimhen (27 ans). « Osimhen, je peux te dire qu’il n’attendait qu’une chose, c’est de réserver le jet pour venir. Je connais peu de joueurs qui voulaient autant signer que Victor Osimhen. Il ne voulait que Paris. Je peux te garantir qu’il se voyait bien à Paris. Osimhen aimait beaucoup cette perspective là. Il avait une bonne relation aussi avec Luis Campos, mais Luis Enrique lui a vite fait comprendre que s’il venait, il ne rentrerait pas dans le système. Luis Enrique a jugé bon de prévenir Campos en disant c’est un profil je préfère ne pas avoir arriver et mettre un gros montant ».
«C'est un assassin»
L'international nigérian, demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations avec les Super Eagles, fait les beaux jours de Galatasaray et de son coéquipier Mario Lemina. L'homme du match du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool mardi (1-0) a reconnu qu'il n'avait jusqu'ici jamais croisé un attaquant de la trempe de Victor Osimhen.
« Le meilleur attaquant avec lequel j'ai joué ? J'ai joué qu'avec parcimonie avec Aubameyang en sélection. J'aurais aimé joué en club parce que je sais qu'il a fait des performances énormes. J'ai joué avec de sacrés attaquants en club : Higuain, Gignac, Falcao à Galatasaray. (...) Mais franchement il n'y en a pas deux comme Osimhen. Il est impressionnant. C'est le meilleur en tant qu'attaquant. Même s'il ne marque pas, c'est une aide constante. Une frayeur quotidienne, minute après minute sur les défenseurs et c'est super important. En tant que milieu de terrain tu peux être dans le rouge et lui va faire une action où il va effrayer les défenseurs, obtenir des fautes où il va te faire respirer. Il est fort pour ça. Et en plus de ça, c'est un assassin. Il garde bien la balle, il est physique, il court vite ».