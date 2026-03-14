Mercato - PSG : «Il n'y en a pas deux comme lui» et Luis Enrique l'a recalé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un rendez-vous manqué causé par Luis Enrique. Il y a quelque temps, le PSG était tout proche de recruter un attaquant qui était prêt à faire des pieds et des mains afin de rejoindre le club de la capitale. Le coach espagnol s'y est opposé. Une surprise pour l'un de ses coéquipiers à l'étranger qui n'a pas tari d'éloges à son égard.

Depuis le milieu de saison dernière, Ousmane Dembélé est l'attaquant de pointe du PSG. Une idée signée Luis Enrique qui a fait de lui le premier joueur à presser dans une phase défensive. Ce repositionnement du numéro 10 du Paris Saint-Germain à la pointe de l'attaque parisienne lui a permis de tout rafler tant sur le plan collectif qu'individuel avec le Ballon d'or, le trophée The Best et le Globe Soccer Awards. Luis Enrique a donc eu du nez, d'autant plus que l'entraîneur espagnol a refusé d'intégrer un avant-centre confirmé dans son effectif.

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Mario Lemina : « J'ai joué avec des attaquants comme Aubameyang, Higuain, Gignac, Falcao, mais il n'y a personne comme Victor Osimhen.



Il est incomparable ! Même s'il ne marque pas, il est toujours présent, toujours menaçant. Toujours en train de… — Galatasaray FR 🇫🇷 (@Galatasaray_FR_) March 13, 2026

«Luis Enrique lui a vite fait comprendre que s’il venait, il ne rentrerait pas dans le système» Il y a quelques mois de cela, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins profitait d'une longue interview accordée à Canal-Supporters pour raconter les coulisses du transfert avorté de Victor Osimhen (27 ans). « Osimhen, je peux te dire qu’il n’attendait qu’une chose, c’est de réserver le jet pour venir. Je connais peu de joueurs qui voulaient autant signer que Victor Osimhen. Il ne voulait que Paris. Je peux te garantir qu’il se voyait bien à Paris. Osimhen aimait beaucoup cette perspective là. Il avait une bonne relation aussi avec Luis Campos, mais Luis Enrique lui a vite fait comprendre que s’il venait, il ne rentrerait pas dans le système. Luis Enrique a jugé bon de prévenir Campos en disant c’est un profil je préfère ne pas avoir arriver et mettre un gros montant ».