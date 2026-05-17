«Je n'ai jamais vu ça» : Habib Beye à l'OM, le choix «totalement dingue» de Medhi Benatia

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mois de janvier catastrophique, Roberto De Zerbi avait décidé de jeter l'éponge en quittant son poste d'entraîneur de l'OM. Résultat, le club phocéen s'est mis en quête d'un nouveau coach et c'est Medhi Benatia qui a choisi Habib Beye. Une décision qui fait largement parler aujourd'hui.

Pour remplacer Roberto De Zerbi, l'OM avait choisi de nommer Habib Beye sur son banc pour finir la saison et remplir les derniers objectifs. Un choix surprenant compte tenu du fait que l'ancien joueur de l'OM sortait d'une expérience ratée au Stade Rennais dont il venait de se faire virer. De quoi surprendre donc, mais Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L'EQUIPE, dévoile les coulisses de cette décision, et notamment l'implication de Medhi Benatia.

«C'est totalement dingue» « Beye en une semaine, il passe d'un club qui est en échec, qui était encore plus en échec que le club dans lequel il arrive. Je n'ai jamais vu un entraîneur qui se prend 3-0 le mardi et qui signe dans ce club. C'est totalement dingue. Je pense que c'est un pur choix de Medhi Benatia, ce n'est pas Pablo Longoria, ça c'est clair », lance-t-il sur le plateau de Football Club de Marseille avant de poursuivre.