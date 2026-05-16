Equipe de France : Convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, il finit sur le mercato... à cause de Mason Greenwood ?

Axel Cornic

La Coupe du monde est enfin lancée, avec Didier Deschamps qui a annoncé la liste des 26 joueurs qui l’accompagneront de l’autre côté de l’Atlantique. Toutefois, pour certains internationaux français l’été ne sera pas seulement synonyme de Mondial en Amérique du Nord et au Mexique, mais également de mercato.

Cela faisait des mois que les spécialistes débattaient sur la présence de tel ou tel joueur pour la Coupe du monde 2026. Finalement, Didier Deschamps a livré sa liste, avec peu de surprises. Au milieu, on retrouve notamment Manu Koné, qui semble s’être installé comme un titulaire en puissance de l’équipe de France depuis quelques années.

Départ surprise pour Koné ? Il faut dire que le joueur de 24 ans ne cesse d’impressionner depuis son transfert à l’AS Roma en aout 2024. Certains estiment même qu’il est devenu le meilleur milieu de terrain de Serie A, en dépit de quelques blessures qui l’ont ralenti ces derniers mois. Pourtant, La Gazzetta dello Sport nous apprend ce samedi que le club romain aurait l’intention de le vendre lors du prochain mercato estival ! Et Manu Koné pourrait leur rapporter un véritable pactole, puisqu’il est actuellement évalué à 50M€ par le site spécialisé Transfermarkt.