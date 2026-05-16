Mercato - OM : Mason Greenwood sur le départ ? L’inquiétude grimpe à propos de son successeur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival approche et l’avenir de Mason Greenwood interroge. L’Anglais sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? Dernièrement, la tendance était à ce que l’ancien de Manchester United s’en aille. Si tel était le cas, le club phocéen devrait alors remplacer Greenwood, mais voilà que ce scénario fait peur à certains.

En marge de la dernière cérémonie des Trophées UNFP, Mason Greenwood s’est exprimé sur son avenir lui qui est actuellement à l’OM et sous contrat jusqu’en 2029. Partira ? Ne partira pas ? « Le Championnat français est merveilleux. On joue des matches incroyables et comme vous l’avez vu, le reste de la saison européenne a été assez serré. Donc c’est pour moi l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’ai déjà joué dans plusieurs, et j’espère pouvoir rester », a expliqué Greenwood. Si l’Anglais a annoncé vouloir rester à l’OM, dernièrement, on parlait davantage d’un possible transfert cet été d’autant plus les besoins financiers du club phocéen.

« Si on enlève Greenwood de cette équipe, je ne sais pas par qui on va le remplacer » Malgré ses dires, Mason Greenwood pourrait donc quitter l’OM cet été. C’est ainsi que sur le plateau du Late Football Club, Wahbi Khazri s’est dit inquiet de la possible succession de l’Anglais : « Marseille, je me suis battu il y a 6 mois pour dire que la qualité de l’effectif n’était pas au rendez-vous. Marseille a la chance d’avoir un vrai joueur de ballon, un vrai joueur de football, un joueur qui fait des différences. Marseille finit second l’an dernier en partie grâce à lui, Marseille peut peut-être faire la Ligue Europa en partie grâce à lui. Je me dis que si on enlève Greenwood de cette équipe, je ne sais pas par qui on va le remplacer, peut-être un super joueur très gentil dans le vestiaire qui ne fait pas de bruit, mais il ne sera peut-être pas performant. Moi je préfère avoir quelqu’un qui a du caractère ».