«Ils ne méritent pas» : Christophe Dugarry est soulagé de ne pas voir l'OM en Ligue des champions !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais une certitude, à une journée de la fin de la saison en Ligue 1, l'OM ne peut plus finir dans les quatre premiers et ne sera donc pas en Ligue des champions lors du prochain exercice. Mais pour Christophe Dugarry, c'est totalement justifié puisque selon lui les Marseillais ne méritent pas d'être en C1.

La saison prochaine, le RC Lens accompagnera le PSG en Ligue des champions. Les deux dernières places qualificatives pour le C1 se joueront ce week-end entre le LOSC, l'OL et le Stade Rennais. En revanche, l'OM ne pourra pas faire mieux que cinquième ce qui sera synonyme de Ligue Europa. L'absence du club phocéen en Ligue des champions pourrait d'ailleurs être considéré comme une mauvaise nouvelle pour le football français. Mais Christophe Dugarry refuse de faire ce débat.

Pour Dugarry, l'OM n'avait rien à faire en Ligue des champions « Je trouve ça assez symptomatique de la bêtise qu’on entend autour du football. Comment tu peux faire un débat pareil ? Si tu aimes le football, comment tu peux… ? Comment tu peux te lever un matin et te dire "je vais faire un débat comme ça et accuser les gens qui sont contre ça" ? Explique-moi… C’est qui tes têtes d’affiche ? Regarde Bodö/Glimt ce qu’ils ont fait (ils ont accroché Tottenham, Dortmund, ont battu Manchester City, l’Atlético Madrid, l‘Inter et le Sporting)! », lâche le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.