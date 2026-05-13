«Tu es arrivé à l’OM par chance» : Habib Beye «s’est ridiculisé» face aux journalistes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté en cette fin de saison, l'OM ne se qualifiera pas pour la prochaine Ligue des champions. Un cruel échec pour Habib Beye qui ne devrait pas conserver son poste. Et Christophe Dugarry n'épargne pas le coach marseillais.

Après la victoire contre Le Havre dimanche (1-0), qui ne suffira pas à l'OM pour se qualifier pour la Ligue des champions, Habib Beye s'est présenté en conférence de presse afin de dresser un bilan et de réagir aux critiques dont il faisait l'objet, estimant même qu'il n'avait jamais vu un tel acharnement sur une personne. Des propos que Christophe Dugarry trouve ridicule.

Dugarry fracasse Beye « Je ne comprends pas les propos d’Habib Beye. Et ce qui me fatigue un peu, sur Greenwood… Les gars, vu la saison qu’a fait l’OM, vu la saison que vous avez faite, on s’en tape ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos état d’âme individuels… Comment, quand on fait une saison aussi catastrophique, tu peux arriver en conférence de presse, en te plaignant… Mais… Habib, je t’apprécie, donc je le dis d’autant plus facile, mais tu es arrivé là par chance… C’est la beauté du foot. Il y a un mois de ça, tu nous as expliqué que tu méritais ton salaire. Ok, pas de problème, très bien. Mais quand ton bilan est aussi négatif… J’aurais aimé que tu réussisses. J’espérais que ça marche », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.