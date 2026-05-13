«Tu es arrivé à l’OM par chance» : Habib Beye «s’est ridiculisé» face aux journalistes

En grande difficulté en cette fin de saison, l'OM ne se qualifiera pas pour la prochaine Ligue des champions. Un cruel échec pour Habib Beye qui ne devrait pas conserver son poste. Et Christophe Dugarry n'épargne pas le coach marseillais.
Après la victoire contre Le Havre dimanche (1-0), qui ne suffira pas à l'OM pour se qualifier pour la Ligue des champions, Habib Beye s'est présenté en conférence de presse afin de dresser un bilan et de réagir aux critiques dont il faisait l'objet, estimant même qu'il n'avait jamais vu un tel acharnement sur une personne. Des propos que Christophe Dugarry trouve ridicule.
Dugarry fracasse Beye
« Je ne comprends pas les propos d’Habib Beye. Et ce qui me fatigue un peu, sur Greenwood… Les gars, vu la saison qu’a fait l’OM, vu la saison que vous avez faite, on s’en tape ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos état d’âme individuels… Comment, quand on fait une saison aussi catastrophique, tu peux arriver en conférence de presse, en te plaignant… Mais… Habib, je t’apprécie, donc je le dis d’autant plus facile, mais tu es arrivé là par chance… C’est la beauté du foot. Il y a un mois de ça, tu nous as expliqué que tu méritais ton salaire. Ok, pas de problème, très bien. Mais quand ton bilan est aussi négatif… J’aurais aimé que tu réussisses. J’espérais que ça marche », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Je ne comprends pas cette attitude, elle me choque»
« Peut-être un jour, il deviendra un bon entraineur. Mais de la façon dont tu parles et présentes les choses, on a l’impression que tu es déjà un grand entraineur. Mais non ! Ne reproche rien aux journalistes, ne fais pas ce débat ridicule Habib. Tu es ridicule Habib de penser que les journalistes t’en veulent ou quoi que ce soit, parce qu’ils n’ont pas mis en face de ton nom ‘entraineur de l’Olympique de Marseille’. Tu en es là de ta paranoïa ? Entre entraineur, c’est quoi… Tu gagnes, tu viens avec le sourire, et tu peux faire le coq. Tu perds, tu trouves des circonstances, tu expliques si tu as envie… C’est ça ta position. Mais ton parcours n’est pas bon, il est négatif. Tes état d’âme, les supporters, les journalistes, les joueurs, ils n’en ont rien à carrer ! Je connais l’égo d’Habib, mais je n’arrive pas à comprendre comment tu peux arriver en conférence de presse et parler de ta personne, que tu as été critiqué, humilié… Tout le monde s’en tape ! Je ne comprends pas cette attitude, elle me choque », ajoute Christophe Dugarry.