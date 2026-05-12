Steve Mandanda lâche ses vérités sur un retour à l’OM : «Il faut être prêt»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais à la retraite, Steve Mandanda avait négocié une future reconversion au sein de l’OM lors de sa prolongation en tant que joueur en 2020. Interrogé par La Provence, l’ancien international français qui a fini sa carrière au Stade Rennais est revenu sur la possibilité d’intégrer l’encadrement phocéen.

Joueur le plus capé de l'histoire de l’Olympique de Marseille avec 613 matchs, Steve Mandanda avait été honoré au Vélodrome en octobre dernier, quelques jours après l’annonce de sa retraite, en donnant le coup d’envoi du match entre l’OM et Le Havre, ses deux anciens clubs. Désormais loin des terrains, Steve Mandanda pourrait-il retrouver la cité phocéenne pour intégrer l’encadrement comme il en était question lors de sa dernière prolongation en 2020 ?

« Il y avait la possibilité d’un retour, c’est vrai » « Il y avait la possibilité d’un retour, c’est vrai. Mais il n’y a pas eu de sollicitation. Je ne savais pas ce que je voulais faire et ce que j’allais faire. Vu tout ce qu’il se passe aussi, ce n’était pas forcément le moment et j’estimais que je n’étais pas prêt pour les exigences et obligations qu’il peut y avoir au sein du club. La question ne s’est donc pas posée. Ce n’est pas parce qu’on a été un joueur qu’on est forcément un bon dirigeant. Il faut être sûr et prêt à assumer ce rôle », explique l’ancien international français, dans les colonnes de La Provence.