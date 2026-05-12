Habib Beye : «Greenwood lui a pissé dessus», malaise confirmé a l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir, l'OM a triomphé face au Havre en Ligue 1 et peut croire à une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Le club veut afficher un nouveau visage en cette fin de saison après les récents événements et Habib Beye a confié après le match qu'il n'y avait aucun problème avec ses joueurs. Pourtant l'attitude de Greenwood semble montrer le contraire d'après Jérôme Rothen.

Entraîneur de l'OM depuis février, Habib Beye n'a pas pu renverser la vapeur. Le club n'a pas rempli ses objectifs de la saison et l'attitude des joueurs a été pointée du doigt ces derniers temps. Sur le terrain, les Marseillais n'ont pas brillé dernièrement, à commencer par Mason Greenwood. L'attitude du joueur anglais serait plus que limite.

L'OM arrive au bout du calvaire Nourrissant de grandes ambitions au début de la saison, l'OM paraissait bien parti mais tout est parti en vrille en début d'année. Le club a enchaîné les mauvais résultats et les déceptions avant de se séparer de Roberto De Zerbi. Pour beaucoup d'observateurs, Habib Beye n'avait pas les épaules pour coacher cette équipe. « Vivement que la saison se termine pour qu'on arrête de parler d'Habib Beye. On a fait que ça. Vous connaissez les relations que j'ai avec lui, elles ne sont pas très fluides. Ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça et c'est réciproque. En étant objectif, il faut reconnaître une chose : l'OM s'est planté en le prenant en tant qu'entraîneur. Il peut être heurté par certaines critiques ou certains mensonges mais s'il veut se payer des journalistes, il n'a qu'à régler ses comptes avec ceux-là. Mettre tout le monde dans le même panier… Quand tu n'as pas les résultats, forcément le premier fusible c'est l'entraîneur, c'est lui qui prend toutes les critiques. Après, il y a les joueurs » débute Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.