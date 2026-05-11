OM : «Tu es ridicule», Habib Beye fait craquer Christophe Dugarry !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Entraîneur de l'OM depuis février, Habib Beye n'aura pas réussi à redresser la barre à Marseille. Le club ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine, un objectif pas atteint. Au-delà des résultats , c'est aussi la manière d'interagir face à la presse qui ne plaît pas à Christophe Dugarry, qui pointe largement du doigt le discours de l'ancien international sénégalais.

Dimanche soir, après la victoire de l'OM face au Havre (1-0), Habib Beye s'est présenté en conférence de presse pour régler ses comptes avec les informations qui circulent depuis plusieurs jours. L'entraîneur du club s'estime attaqué sur sa personne et a fait part de son ras-le-bol quant à la situation. Pour Christophe Dugarry, cette prise de parole est complètement insensée.

« On s'en tape » Après une semaine de mise au vert à la Commanderie, l'OM a pour but de bien terminer la saison. Cette victoire face au Havre ne suffira pas pour propulser le club en Ligue des champions et Christophe Dugarry ne comprend pas pourquoi Habib Beye a ressenti le besoin de parler de tout ça en conférence de presse. « Je ne comprends pas les propos de Beye. Vu la saison qu'a fait l'OM, on s'en tape de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent, de leurs états d'âme. Il est là le problème. Quand tu fais une saison aussi catastrophique, comment tu peux arriver en conférence de presse en faisant des doigts sur la bouche en te plaignant de quoi que ce soit ? Habib, je t'apprécie, tu es arrivé là par chance, c'est la beauté du foot. Tu nous as expliqué il y a un mois que tu méritais ton salaire. Mais quand ton bilan est si négatif… J'aurais aimé qu'il réussisse, j'espérais que ça marche et qu'il devienne un bon entraîneur. De la façon dont il parle, on a l'impression qu'il est déjà un grand entraîneur » lâche-t-il dans Rothen s'enflamme sur RMC.