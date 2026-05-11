De Canal+ à l’OM : Le problème qui coûte cher à Habib Beye...

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, Habib Beye n’échappe pas aux critiques à l’OM. L’entraîneur franco-sénégalais ne cesse de prendre des remontrances au sujet des prestations du club phocéen. Eric Di Meco a alors soulevé un problème que le coach de 48 ans payait plutôt cher à cause de son passage à Canal+ en tant que consultant.

Habib Beye n’est pas épargné par les critiques depuis qu’il est arrivé à l’OM en février dernier. Le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés lorsqu’il a signé, à savoir remporter la Coupe de France et terminer troisième de Ligue 1. L’entraîneur franco-sénégalais en prend donc pour son grade. Eric Di Meco a donc soulevé un problème avec Habib Beye, que ce dernier paye plutôt cher en ce moment.

«Il était un peu donneur de leçons» « Il paye son passé de consultant. Je trouve ça particulièrement injuste. Le problème c’est qu’Habib [Beye] a été consultant. Ils deviennent consultants parce qu’ils veulent rester sur le circuit et revenir sur le terrain. Ce sont des robinets d’eau tiède, ils ne disent rien, ils ne se positionnent jamais et ils essayent de froisser personne. Habib disait ce qu’il pensait. Il était un peu donneur de leçons, mais c’était un bon consultant qui donnait son avis » a d’abord confié l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show.