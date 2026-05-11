«On a beaucoup souffert» : Affecté par la crise et la mise au vert, un joueur de l’OM vide son sac

Décisif dans la victoire de l’OM face au Havre ce dimanche soir (1-0), Geronimo Rulli a pris la parole dans la foulée pour évoquer la semaine agitée vécue par les Marseillais. L’Argentin, satisfait du succès en Normandie, n’a pas caché son émotion.
Désormais assuré de ne pas participer à la Ligue des champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille peut toujours espérer disputer une compétition européenne après sa victoire sur la pelouse du Havre (1-0) ce dimanche soir. Un match survenu après plusieurs jours de mise au vert à la Commanderie. Interrogé après la rencontre, Geronimo Rulli semblait assez marqué au moment d’évoquer le contexte actuel devant les journalistes.
« C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas »
« Je préfère ne pas beaucoup parler avant que la saison ne soit finie, a indiqué le portier de l’OM en zone mixte. C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas. On a formé une très belle équipe avec le staff pendant cette semaine. Et le match qu’on a fait aujourd’hui fait plaisir. »
« On a beaucoup souffert »
« Ça va plus loin que la mise au vert, a ajouté l’Argentin. Cette semaine, on a beaucoup souffert mais la vérité, c’est qu’on était content d’être ensemble entre nous. On a essayé de passer du bon temps ensemble. On s’est très bien entraîné avec beaucoup d’intensité, des doubles séances. Mais le plus important, c’est qu’on a gagné. Le reste n’importe pas. » Rulli espère désormais une semaine moins agitée pour préparer la réception du Stade Rennais : « Normalement, oui. Mais on a encore un gros match à préparer. Ça reste une petite finale pour nous. Ce sera très compliqué. On doit refaire les mêmes choses que cette semaine. On a très bien travaillé et il faudra lutter comme aujourd’hui. »