«On a beaucoup souffert» : Affecté par la crise et la mise au vert, un joueur de l’OM vide son sac

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Décisif dans la victoire de l’OM face au Havre ce dimanche soir (1-0), Geronimo Rulli a pris la parole dans la foulée pour évoquer la semaine agitée vécue par les Marseillais. L’Argentin, satisfait du succès en Normandie, n’a pas caché son émotion.

Désormais assuré de ne pas participer à la Ligue des champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille peut toujours espérer disputer une compétition européenne après sa victoire sur la pelouse du Havre (1-0) ce dimanche soir. Un match survenu après plusieurs jours de mise au vert à la Commanderie. Interrogé après la rencontre, Geronimo Rulli semblait assez marqué au moment d’évoquer le contexte actuel devant les journalistes.

« C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas » « Je préfère ne pas beaucoup parler avant que la saison ne soit finie, a indiqué le portier de l’OM en zone mixte. C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas. On a formé une très belle équipe avec le staff pendant cette semaine. Et le match qu’on a fait aujourd’hui fait plaisir. »