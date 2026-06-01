Il recale le PSG et vit un calvaire... qui le prive de la Coupe du monde 2026 !

L'été dernier, toujours bien décidé à recruter les joueurs les plus prometteurs de la planète, le PSG a tenté de s'attacher les services de Franco Mastantuono qui avait finalement choisi de rejoindre le Real Madrid. Mais au terme d'une saison en dents de scie, l'ancien milieu offensif de River Plate n'a finalement pas été retenu pour la Coupe du monde.
Lors du précédent mercato estival, le PSG et le Real Madrid se sont retrouvés en concurrence pour le transfert de Franco Mastantuono. Finalement, le milieu offensif de River Plate a finalement opté pour le club merengue, un choix qui lui a peut-être coûté cher. Et pour cause, le joueur du Real Madrid n'a pas été retenu par Lionel Scaloni pour disputer la Coupe du monde avec l'Argentine. ESPN a fait le point sur cette situation.
Mastantuono n'ira pas à la Coupe du monde
« Franco Mastantuono ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe nationale argentine. Une nouvelle qui a été un coup dur tant pour les champions du monde en titre que pour le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain argentin, considéré il y a encore quelques mois comme l’un des plus grands espoirs du football, a été écarté de la liste finale de Lionel Scaloni après une saison très irrégulière en Espagne. La décision de l’entraîneur argentin intervient après une année difficile pour l’ancien joueur de River Plate, qui a perdu sa place au Real Madrid malgré un début de saison prometteur », explique le média.
La presse espagnole est surprise
Dans la presse madrilène c'est en revanche un vrai choc, puisque AS parle de « séisme Mastantuono ». Toujours en Espagne, mais côté Catalans cette fois-ci, Mundo Deportivo évoque une vraie surprise : « La décision surprenante de Scaloni concernant Mastantuono avant la Coupe du Monde. (…) Franco Mastantuono était un candidat sérieux pour figurer sur cette liste, mais n’y a finalement pas été retenu. Lors des qualifications pour la Coupe du monde en Amérique du Sud, en l’absence de Lionel Messi, il a même porté le numéro 10, avec tout le prestige que cela implique. L’entraîneur argentin continue de faire confiance au jeune homme de 18 ans, mais les raisons de son absence sont purement footballistiques. Il a peu joué avec le Real Madrid et semble manquer de confiance. On espère qu’il la retrouvera après ce grand tournoi. »