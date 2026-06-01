Il recale le PSG et vit un calvaire... qui le prive de la Coupe du monde 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, toujours bien décidé à recruter les joueurs les plus prometteurs de la planète, le PSG a tenté de s'attacher les services de Franco Mastantuono qui avait finalement choisi de rejoindre le Real Madrid. Mais au terme d'une saison en dents de scie, l'ancien milieu offensif de River Plate n'a finalement pas été retenu pour la Coupe du monde.

Lors du précédent mercato estival, le PSG et le Real Madrid se sont retrouvés en concurrence pour le transfert de Franco Mastantuono. Finalement, le milieu offensif de River Plate a finalement opté pour le club merengue, un choix qui lui a peut-être coûté cher. Et pour cause, le joueur du Real Madrid n'a pas été retenu par Lionel Scaloni pour disputer la Coupe du monde avec l'Argentine. ESPN a fait le point sur cette situation.

Mastantuono n'ira pas à la Coupe du monde « Franco Mastantuono ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe nationale argentine. Une nouvelle qui a été un coup dur tant pour les champions du monde en titre que pour le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain argentin, considéré il y a encore quelques mois comme l’un des plus grands espoirs du football, a été écarté de la liste finale de Lionel Scaloni après une saison très irrégulière en Espagne. La décision de l’entraîneur argentin intervient après une année difficile pour l’ancien joueur de River Plate, qui a perdu sa place au Real Madrid malgré un début de saison prometteur », explique le média.