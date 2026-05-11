Le dernier scandale de l’OM fait réagir Samuel Umtiti : «J’ai vécu la même chose en équipe de France»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM s’est déplacé en Normandie sans Pierre-Emerick Aubameyang, sanctionné pour avoir aspergé à l’extincteur un membre du staff phocéen lors de la mise au vert à la Commanderie la semaine dernière. Présent dans l’After Foot après la victoire phocéenne au Havre, Samuel Umtiti est revenu sur cet incident.

La mise au vert décidée par l’Olympique de Marseille en vue du match face au Havre (1-0) a pris une tournure inattendue puisque celle-ci a provoqué la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang, impliqué dans un incident à la Commanderie. L’attaquant a été sanctionné pour avoir aspergé Bob Thari, membre du staff, à l’extincteur. Présent dans l’After Foot après cette 33e journée de Ligue 1, Samuel Umtiti est revenu sur ce fait.

« Ce sont des choses qui ne devraient même pas sortir à la presse » « Ils ont demandé un peu de vie, ils avaient besoin que le groupe vive bien. Et pour moi ça, c’est des moments, ok c’est pas à faire, mais après sanctionner comme ça… Même ce sont des choses qui, pour moi, devraient même rester dans l’équipe. Ce sont des choses qui ne devraient même pas sortir à la presse. Ce sont des moments de rigolade et je pense que ça, moi je l’ai vécu, même en équipe de France, on a tellement rigolé », a confié le champion du monde 2018, bien placé pour en parler puisque les Bleus, et Adil Rami en tête, s’étaient également amusés avec un extincteur dans leur hôtel avant le sacre des Bleus.