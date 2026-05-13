Successeur de Medhi Benatia : Grégory Lorenzi est-il le choix idéal pour l’OM ?

La rédaction

Ce n’est plus un secret pour personne, Medhi Benatia quittera l’OM une fois la saison arrivée à son terme. Le club phocéen s’est alors mis en quête d’un nouveau directeur sportif. Et ces dernières heures, la piste menant à Grégory Lorenzi a pris de l’ampleur. Mais celui qui officie actuellement au Stade Brestois est-il le choix idéal pour la formation marseillaise ? C’est notre sondage du jour !

D’ici quelques jours, Medhi Benatia quittera son poste de directeur sportif de l’OM. Démissionnaire, le Marocain avait accepté de rester jusqu’à la fin de saison pour satisfaire Frank McCourt. Le club phocéen s’est alors mis en quête d’un nouvel homme pour occuper ce poste à compter de l’exercice prochain. Plusieurs noms ont été évoqués, mais une piste a pris de l’ampleur ces dernières heures.

Grégory Lorenzi se rapproche de l'OM ! D’après les informations de RMC Sport, l’OM aurait décidé de miser sur Grégory Lorenzi. Celui qui officie actuellement au Stade Brestois aurait convaincu le board marseillais. Il serait ainsi attendu dans le sud de la France ces prochains jours et serait en passe d’accepter la proposition olympienne. Le dossier avancerait visiblement dans le bon sens. Jérôme Rothen estime d’ailleurs que Grégory Lorenzi est un « bon profil » pour succéder à Medhi Benatia.