«C’est dégueulasse», L’Équipe se fait clasher pour sa Une sur l’OM et Habib Beye

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, L’Équipe consacre une partie de son édition aux nombreux changements qui s’annoncent à l’OM. Nommé à la présidence par Frank McCourt, Stéphane Richard devrait voir débarquer Grégory Lorenzi comme directeur sportif en attendant l’arrivée probable d’un nouvel entraîneur. Illustrant cette situation par un puzzle incomplet, le quotidien s’est fait critiquer sur les réseaux sociaux.

A l’OM , cela devrait encore être l’été de tous les changements. En plus des mouvements attendus au sein de l’effectif, Stéphane Richard prendra officiellement ses fonctions de président le 2 juillet prochain tandis que Grégory Lorenzi est bien parti pour succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif. Quid de Habib Beye ? Nommé en lieu et place de Roberto De Zerbi en début d’année, l’ancien joueur de l’OM n’a pas réussi à relancer le club et devrait également plier bagage.

Ce mardi, L’Équipe revient dans ses colonnes sur le gros chantier qui attend l’OM . « Une nouvelle ère », titre le quotidien sportif dans une Une conçue comme un puzzle incomplet, sur lequel figurent Stéphane Richard , Grégory Lorenzi et Habib Beye , dont la tête est manquante. Un moyen de montrer que l’avenir de l’entraîneur est sérieusement menacé et qu’il ne manque plus qu’une pièce, la tête du prochain technicien, pour connaître le nouveau trio à la tête de l’OM la saison prochaine.

Le journal L’Équipe critiqué pour sa Une

Cette métaphore du quotidien sportif n’a pas fait l’unanimité sur les réseaux sociaux. « Qu’on aime ou pas Beye, la Une de L’Équipe est juste dégueulasse », a notamment lâché l’influent Mohamed Toubache-Ter via son compte X. De son côté, La Tribune Olympienne, compte spécialisé dans l’actualité du club, a également visé L’Équipe : « Oui Beye est pas bon et va partir mais symboliquement c'est quand même une dinguerie d'envoyer ça en une. Manque plus qu'un titre "Qu'on lui coupe la tête ! »

Dimanche soir, Habib Beye s’était plaint des médias, estimant être la cible de critiques excessives. « J’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne. Rarement. Et je vous dis, je suis solide. Je suis très, très solide », avait-il confié après la victoire de l’OM contre Le Havre. Et d’ajouter : « La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et aux mensonges. Je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique. Et c'est là où je me dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations ».