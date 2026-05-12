Saison explosive à l’OM, Riolo promet de dévoiler les coulisses : «Quand la saison se terminera, je raconterai tout»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille traverse une période plus que simplement délicate sur le plan sportif. En effet, le club phocéen a manqué tous ses objectifs, entraînant une crise institutionnelle avec plusieurs départs de marque pendant la saison à commencer par celui de Roberto De Zerbi. A la fin de la saison, Daniel Riolo a fait la promesse de tout balancer sur ce dossier.

En septembre dernier, l’OM mettait un terme à une longue série sans victoire au Vélodrome face au PSG lors du Classique (1-0). Pendant la première partie de saison, les Marseillais pensaient que l’équipe de Roberto De Zerbi allait véritablement concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France, le tout, en se qualifiant pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Au fil des semaines, les espoirs de l’OM mourraient petit à petit avec une implosion à Marseille.

«Il est devenu fou» En février, dans la foulée de la claque historique reçue au Parc des princes contre le PSG (5-0), Roberto De Zerbi s’en allait. L’ex-président Pablo Longoria a suivi et le directeur du football Medhi Benatia va lui aussi plier bagage à l’issue de la saison. De quoi mettre un point final à un exercice chaotique à l’OM. A Valence lundi soir pour la tournée des 20 ans de l’After Foot, Daniel Riolo a affirmé qu’une fois la saison terminée avec l’ultime match de championnat opposant l’OM au Stade Rennais dimanche, il déballerait la vérité sur le cas Roberto De Zerbi. « Je pense que le vrai problème pour l’OM, ce qui a fait exploser l’OM cette année, ce n’est pas le coach, le directeur sportif ou les joueurs, mais l’environnement mal géré. C’est là que ça a pété. Quand la saison se terminera, je raconterai tout ce qui s’est passé autour de De Zerbi. Comment il est devenu fou, c’est une mauvaise gestion de tout ce qui s’est passé autour du club. C’est par la comm que tu dois gérer ton environnement, et comment tu acceptes la critique extérieure et comment tu vis avec ».