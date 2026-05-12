Nouveau directeur sportif à l’OM : «C’est une bonne idée», la piste Grégory Lorenzi est validée sur RMC !

Pierrick Levallet

Et si l’OM avait enfin trouvé son nouveau directeur sportif après Medhi Benatia ? Ces dernières heures, la piste menant à Grégory Lorenzi est devenue particulièrement concrète du côté du club phocéen. Jérôme Rothen a d’ailleurs validé le profil de celui qui officie actuellement au Stade Brestois sur les antennes de RMC.

Le départ de Medhi Benatia étant programmé une fois la saison arrivée à son terme, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif. Le club phocéen pensait ainsi à plusieurs profils récemment, dont Grégory Lorenzi. Et ces dernières heures, la piste menant à celui qui officie au Stade Brestois est devenue concrète. Jérôme Rothen estime d’ailleurs que le dirigeant de 42 ans est un bon choix pour la formation marseillaise.

«Il a toujours aimé l’OM» « Il a été très courtisé par des clubs intéressants que ce soit en France mais surtout à l’étranger. Il a quand même décidé après la Ligue des champions de rester à Brest pour continuer à expérimenter l’après-Ligue des champions. [...] Il ne s’est pas envoyé en l’air, il a gardé cette humilité de travail parce qu’il a décidé de rester et pour moi, c’est une preuve d’intelligence. Je n’ai aucun doute qu’il soit bien plus compétent que certaines personnes pour occuper des postes importants dans le football français. Là, ça lui tend les bras. En plus, je le sais de source sûre, il a toujours aimé l’OM. Il a toujours été plus ou moins en accord avec ce club » a d’abord confié l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme.