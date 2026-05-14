Le transfert de Safonov au PSG étonne encore Riolo : «On s'est demandé pourquoi il avait coûté si cher»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2024, le PSG a recruté un nouveau gardien en la personne de Matvey Safonov pour être le numéro 2 derrière GIanluigi Donnarumma. Le Russe a ensuite vu Lucas Chevalier débarquer sans voir la hiérarchie être bousculée. Mais depuis six mois, c'est lui la référence à ce poste au PSG puisqu'il est désormais le titulaire face au Français. La tournure des événements étonne encore Daniel Riolo.

Gardien de but de 27 ans, Matvey Safonov n'avait connu que le FK Krasnodar, chez lui en Russie, avant de débarquer au PSG pour 20M€. Une opération qui avait étonné beaucoup d'observateurs à l'époque au vu des faibles références du joueur. Mais ses qualités sur le terrain ont prouvé qu'il était au niveau et il est désormais le gardien numéro 1 dans la hiérarchie.

Daniel Riolo choqué par Matvey Safonov Ces derniers mois, Matvey Safonov a montré qu'il avait sa place dans les cages. Face au RC Lens mercredi soir, il a été encore au rendez-vous. Il était difficile d'y croire au moment de son arrivée. « Safonov ? C’est sûr qu’à force de s'être dit "c'est qui ce gars, c'est une pompe"... Quand il est arrivé, on s'était demandé pourquoi il était arrivé et pourquoi il avait coûté si cher. Quand il est lancé la première fois contre le Bayern Munich, c’était terrible. Et là on s’était dit "alors si c’est lui la doublure...". Et aujourd’hui - dans un style étonnant, son physique est tout fin, d’habitude, les gardiens ont un physique imposant - il est clairement efficace » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.