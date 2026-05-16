Hervé Renard plutôt que Bruno Genesio : La proposition d’un journaliste pour le prochain entraîneur de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, Habib Beye pourrait bien ne plus être l’entraîneur de l’OM alors même qu’il est sous contrat jusqu’en 2027. Après quelques mois de collaboration, ça pourrait donc se finir entre les deux parties. Mais qui sera alors le prochain entraîneur de l’OM ? Le nom de Bruno Genesio a été cité, mais pour Yoann Riou, Hervé Renard conviendrait davantage au club phocéen.

Du côté de l’OM, on s’apprête à repartir sur un nouveau cycle. Stéphane Richard va devenir le président du club phocéen, un nouveau directeur sportif est attendu et voilà qu’un nouvel entraîneur pourrait venir remplacer Habib Beye. Arrivé en cours de saison, le technicien pourrait ne pas continuer au-delà de cet exercice alors même qu’il est sous contrat jusqu’en 2027. L’OM et Beye pourraient donc se séparer. Mais pour le remplacer par qui ?

« Genesio est un très bon entraîneur, mais… » Pour ce qui est du prochain entraîneur de l’OM, plusieurs noms commencent déjà à circuler. Alors que le profil de Christophe Galtier plait à certains du fait de ses racines marseillaises, Bruno Genesio, sur le départ au LOSC, est également cité parmi les possibles options. Est-ce pour autant une bonne idée ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Yoann Riou a émis certains doutes à propos de Genesio, expliquant : « Genesio, ça peut matcher avec l’OM ? Moi, je dirais non. Genesio est un très bon entraîneur, mais là, c’est une question de caractère. Quand tu es à Marseille, il faut vraiment souffrir, il faut se battre. Et même, on a envie du bonheur de Genesio, il a besoin d’un cadre ».