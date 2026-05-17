F1 - Transfert de Verstappen : «Max ne peut aller que dans trois équipes»

Ces derniers mois, Max Verstappen a plusieurs fois affiché sa lassitude face à la tournure des évènements en Formule 1. Mais ce sont surtout les récents résultats de Red Bull qui pourraient le pousser à changer d'écurie. Et selon Gunther Steiner, seules trois équipes peuvent le récupérer.
L'avenir de Max Verstappen est le sujet le plus chaud en Formule 1. Il faut dire que le quadruple champion du monde a plusieurs fois affiché son agacement face à l'évolution de son sport, et cela ne risque pas d'évoluer compte tenu des récents résultats de Red Bull. Et pour Gunther Steiner, ancien patron de Haas, seulement trois équipes peuvent s'offrir Max Verstappen.
Seules trois équipes peuvent attirer Verstappen ?
« À mon avis, Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes. Mais est-ce qu’il y a quelque chose de disponible en ce moment ? Peut-être pas. Mais est-ce qu’elles créeraient quelque chose de disponible pour Max Verstappen ? C’est ça la grande question. Qui est prêt à sacrifier ce qu’il a actuellement pour Max, parce que Max est, à mon avis, le champion. C’est le GOAT. Ce n’est pas le champion du monde actuellement, évidemment, c’est Lando, mais c’est un quadruple champion du monde », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Certaines équipes y réfléchiront»
« Certaines équipes y réfléchiront. Il suffit de regarder Ferrari quand ils ont laissé partir Carlos Sainz, qui faisait du bon travail, parce que le GOAT Lewis Hamilton est arrivé. Donc je pense que quelque chose comme ça doit arriver. Mais c’est aussi ce que Max va chercher. Et je suis sûr qu’on n’a pas besoin de lui dire de le faire. Il va regarder et discuter avec ces trois équipes, mais je ne pense pas qu’il y en ait une qui soit réellement focalisée sur lui pour l’instant. Il va sonder les trois et voir où il a la meilleure opportunité de viser un cinquième titre mondial », ajoute Gunther Steiner.