F1 - Transfert de Verstappen : «Max ne peut aller que dans trois équipes»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers mois, Max Verstappen a plusieurs fois affiché sa lassitude face à la tournure des évènements en Formule 1. Mais ce sont surtout les récents résultats de Red Bull qui pourraient le pousser à changer d'écurie. Et selon Gunther Steiner, seules trois équipes peuvent le récupérer.

L'avenir de Max Verstappen est le sujet le plus chaud en Formule 1. Il faut dire que le quadruple champion du monde a plusieurs fois affiché son agacement face à l'évolution de son sport, et cela ne risque pas d'évoluer compte tenu des récents résultats de Red Bull. Et pour Gunther Steiner, ancien patron de Haas, seulement trois équipes peuvent s'offrir Max Verstappen.

Seules trois équipes peuvent attirer Verstappen ? « À mon avis, Max ne peut aller que dans trois équipes : Ferrari, McLaren ou Mercedes. Mais est-ce qu’il y a quelque chose de disponible en ce moment ? Peut-être pas. Mais est-ce qu’elles créeraient quelque chose de disponible pour Max Verstappen ? C’est ça la grande question. Qui est prêt à sacrifier ce qu’il a actuellement pour Max, parce que Max est, à mon avis, le champion. C’est le GOAT. Ce n’est pas le champion du monde actuellement, évidemment, c’est Lando, mais c’est un quadruple champion du monde », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.