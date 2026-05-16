Lewis Hamilton relégué chez Ferrari : Le terrible constat d'un ancien pilote !

En rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton pensait probablement entrer encore un peu plus dans l'histoire en visant un huitième titre de champion du monde au sein de la plus grande écurie de l'histoire. Mais tout ne se passe pas comme prévu, au point que Nelson Piquet Jr. n'épargne pas le septuple champion du monde.
Pour sa deuxième saison chez Ferrari, Lewis Hamilton paraît un peu plus à l'aise, sans pour autant totalement dominer son coéquipier Charles Leclerc. Et pour Neslon Piquet Jr., c'est très loin d'être suffisant au point qu'il considère désormais que le septuple champion du monde est le pilote numéro 2 de la Scuderia, sans discussion possible.
Nelson Piquet Jr. fracasse Lewis Hamilton
« Sont-ils égaux dans le statut ? Non. Leclerc est le numéro 1, Hamilton est le numéro 2. Actuellement, il est deuxième, et Leclerc est devant lui 80% du temps. L’équipe n’a pas à se soucier de cela parce que Leclerc est déjà devant. Il se qualifie généralement mieux et termine mieux les courses. Depuis l’année dernière, c’est lui qui mène. L’an dernier, il gagnait nettement, et cette année Hamilton a un peu réduit l’écart. Mais Hamilton est en Formule 1 depuis 20 ans, et c’est la fin de sa carrière, donc c’est normal », confie-t-il dans le podcast Pelas Pistas.
«Leclerc est le numéro 1, Hamilton est le numéro 2»
Des propos qui rejoignent ceux tenus récemment par Ralf Schumacher. « Lewis Hamilton est évidemment dans une meilleure position cette année. Mais il n’aura probablement aucune chance face à Leclerc sur le long terme. C’est comme ça. Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont vécu une période merveilleuse en Formule 1. Mais je pense qu’il est temps pour eux de quitter le cockpit à la fin de l’année et de donner une chance aux jeunes. C’est pourquoi je dis maintenant qu’il est temps de laisser sa chance à la jeune génération. Oliver Bearman mérite l’opportunité de monter dans la Ferrari. Je pense également que s’il obtient cette chance, il peut se battre avec Charles Leclerc. Ce ne serait pas facile pour Leclerc », confiait le frère de Michael Schumacher il y a quelques jours.