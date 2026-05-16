Lewis Hamilton relégué chez Ferrari : Le terrible constat d'un ancien pilote !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton pensait probablement entrer encore un peu plus dans l'histoire en visant un huitième titre de champion du monde au sein de la plus grande écurie de l'histoire. Mais tout ne se passe pas comme prévu, au point que Nelson Piquet Jr. n'épargne pas le septuple champion du monde.

Pour sa deuxième saison chez Ferrari, Lewis Hamilton paraît un peu plus à l'aise, sans pour autant totalement dominer son coéquipier Charles Leclerc. Et pour Neslon Piquet Jr., c'est très loin d'être suffisant au point qu'il considère désormais que le septuple champion du monde est le pilote numéro 2 de la Scuderia, sans discussion possible.

Nelson Piquet Jr. fracasse Lewis Hamilton « Sont-ils égaux dans le statut ? Non. Leclerc est le numéro 1, Hamilton est le numéro 2. Actuellement, il est deuxième, et Leclerc est devant lui 80% du temps. L’équipe n’a pas à se soucier de cela parce que Leclerc est déjà devant. Il se qualifie généralement mieux et termine mieux les courses. Depuis l’année dernière, c’est lui qui mène. L’an dernier, il gagnait nettement, et cette année Hamilton a un peu réduit l’écart. Mais Hamilton est en Formule 1 depuis 20 ans, et c’est la fin de sa carrière, donc c’est normal », confie-t-il dans le podcast Pelas Pistas.