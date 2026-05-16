PSG : Luis Enrique annonce un match «très spécial» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche pour la dernière journée de Ligue 1, le PSG affrontera le Paris FC dans un match qui n'aura pas vraiment d'enjeu sportif. Le club de la capitale pourra fêter son 14ème titre de champion de France acquis mercredi. En conférence de presse, Luis Enrique a abordé ce match à venir qui sera le dernier de la saison en championnat.

Ce dimanche, le PSG ne disputera pas le match le plus important de sa saison. Les hommes de Luis Enrique joueront à l'extérieur face au Paris FC, un rendez-vous très attendu dans ce choc entre deux clubs de la capitale qui ne sont séparés que de quelques dizaines de mètres. A Jean-Bouin dimanche, le PSG va vivre un match « très spécial. »

Le PSG presque à domicile Promu en Ligue 1 cette année, le Paris FC a réalisé un beau parcours et sera bien présent l'an prochain. C'était l'occasion pour ce club venu de Ligue 2 d'affronter les meilleures équipes du championnat, à commencer par le PSG. Mais les deux précédents affrontements cette saison ont eu lieu au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique n'auront pas beaucoup de chemin à faire pour la rencontre de dimanche. « C’est très spécial ! Je me souviens quand j’étais venu jouer contre le PSG avec le FC Barcelone, on se demandait ce qu’était ce stade. C’est spécial, très différent. On est content de jouer à l’extérieur, mais à Paris. C’est un voyage en moins » déclare Luis Enrique en conférence de presse.