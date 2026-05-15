PSG - «On cherche les meilleurs joueurs pour l'équipe» : Luis Enrique envoie un message clair à Lucas Chevalier ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire contre le RC Lens (2-0), Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse et en a justement profité pour saluer la prestation de Matvey Safonov, encore une fois excellent. Une performance qui conforte encore l'entraîneur du PSG dans son choix d'avoir mis Lucas Chevalier sur le banc.

En fin d'année dernière, Luis Enrique avait décidé de remplacer Lucas Chevalier par Matvey Safonov. Un choix payant puisque le portier russe a réalisé de nombreuses performances XXL avec le PSG. Mais alors que le technicien espagnol ne s'était jamais expliqué concrètement au sujet de cette décision, il a mis les choses au clair après la victoire contre le RC Lens mercredi soir (2-0). Un match durant lequel Safonov a encore brillé.

Luis Enrique explique son changement de gardiens « Pour moi, je vous dis depuis le premier jour du championnat la même chose : j'ai trois gardiens de très haut niveau. C'est ce qu'on a montré. On a commencé avec Lucas Chevalier, après on a changé. Et ce qu'on cherche à faire tout le temps, en tant qu'équipe, en tant que staff, c'est de chercher les joueurs dont nous pensons qu'ils sont les meilleurs pour l'équipe. Et ça fait changer. Aussi dans la position de gardien. Pourquoi ? Tu dois avoir confiance s'il y a la possibilité d'améliorer », lâche-t-il en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.