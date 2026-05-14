Une actrice X lance un défi «torride» à un joueur du PSG, sa femme répond avec humour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Alors qu’il gardera les buts parisiens durant cette finale, Matvey Safonov a reçu une drôle de proposition de la part d’une actrice X concernant ce choc. La femme du gardien russe a d’ailleurs répondu avec humour.

Le choc approche. Dans deux semaines, le PSG affrontera Arsenal dans l’optique de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive. Devenu numéro un du club parisien dans les buts cette saison, Matvey Safonov va quant à lui être attendu au tournant sur cette finale. Confiant, le portier russe a reçu une étonnante proposition de la part d’une actrice X. Mary Rock, qui aime visiblement le PSG, a promis une « nuit torride » au Russe pour chaque arrêt effectué sur cette rencontre.

La compagne de Safonov répond à la promesse de cette actrice X Si Matvey Safonov n’a pas répondu à cette dernière, ce n’est pas le cas de sa compagne Marina Kondratiuk. Sur son compte Threads, cette dernière a repris cette proposition avec humour. « Une actrice X a souhaité bonne chance à mon mari pour la finale de la Ligue des champions et lui a promis une nuit torride à chaque arrêt. Elle ne se doute pas que, pour lui, les nuits torrides, c’est faire des mots croisés, regarder l’émission Quoi ? Où ? Quand ? (un jeu télévisé russe) et se coucher à 23h30, parce que, putain, il doit se lever tôt le lendemain pour aller s’entraîner », indique la compagne du gardien du PSG.