PSG : Bradley Barcola sanctionné ? «C’est très clair» répond Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En mars dernier, Bradley Barcola, alors en très grande forme, s’était blessé à la cheville. Depuis, le numéro 29 du PSG peine à retrouver son meilleur niveau. Remplacé à la pause ce mercredi soir face au RC Lens, l’ailier de 23 ans a-t-il été sanctionné par Luis Enrique ? Le coach espagnol a répondu sèchement à ce sujet.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Bradley Barcola revient avec insistance concernant les rumeurs de mercato du PSG. L’ailier de 23 ans est convoité par plusieurs grands clubs européens pour cet été, alors que sur le terrain, sa situation ne s’améliore pas forcément. Après un excellent début d’année 2026, l’international Français a perdu sa place de titulaire dans le système de Luis Enrique après une blessure à la cheville et un regain de forme de Désiré Doué. Titulaire ce mercredi soir lors du choc de championnat face au RC Lens, le numéro 29 n’a clairement pas brillé, et a été remplacé par Vitinha à la mi-temps.

« Je n’explique rien mais c’est très clair » Interrogé au sujet de Bradley Barcola et de son choix de le remplacer après le coup de sifflet final, Luis Enrique a répondu sans détour, laissant transparaître une certaine forme de déception. « Je ne peux rien dire. Aucune information importante pour vous, pensez ce que vous voulez. Je n’explique rien mais c’est très clair », a ainsi confié l’entraîneur espagnol du PSG. Une réponse lourde de sens…