Mercato - PSG : L'aventure parisienne est terminée pour Gonçalo Ramos, la presse espagnole confirme !

Alexis Brunet

Arrivé en 2023 au PSG, Gonçalo Ramos pourrait bien le quitter cet été. Le buteur portugais souhaiterait changer de club pour gagner en temps de jeu, lui qui doit se contenter d’un rôle de remplaçant la plupart du temps à Paris. Ce mercredi, la presse espagnole a confirmé le possible départ de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, qui pourrait bien débarquer en Liga.

Lors de la finale de la Ligue des champions, Luis Enrique devrait encore une fois faire confiance au même trio offensif, sauf grosse surprise. Face à Arsenal, c’est Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia qui devraient mener l’attaque du PSG. Il n’y aura donc pas de place pour Gonçalo Ramos, qui prendra sans doute place sur le banc de touche avant de peut-être faire son entrée en fin de match comme cela arrive souvent.

Ramos veut quitter le PSG Gonçalo Ramos a l’habitude d’entrer en fin de match, mais il souhaiterait que cela prenne fin. En clair, le Portugais veut devenir titulaire indiscutable et pour cela il s’imagine quitter le PSG. Le club de la capitale ne s’opposerait pas à un départ de son attaquant, lui qui a toujours eu une attitude remarquable. Ce mercredi, AS confirme le possible départ de l’ancien buteur lisboète et donne quelques informations sur l’équipe qu’il pourrait rejoindre cet été.