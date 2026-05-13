Mercato - OL : Suspense terminé, on connaît le club d’Endrick pour la saison prochaine !

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OL, qui cherchait à se renforcer en attaque, avait réussi à mettre la main sur Endrick, qui était alors en grande difficulté au Real Madrid. Depuis, le Brésilien s’est relancé et alors que certaines rumeurs annonçaient qu’il pourrait rester du côté de Lyon, l’ancien joueur de Palmeiras devrait finalement évoluer dans la capitale espagnole la saison prochaine.

C’est une opération qui n’a fait que des heureux. Cet hiver, l’OL était désespérément à la recherche d’un attaquant pour remplacer Malick Fofana qui s’était sérieusement blessé. Les Gones avaient finalement réussi un gros coup en faisant venir sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison Endrick, qui ne jouait alors presque pas au Real Madrid. Le Brésilien s’est depuis relancé et il a permis à son club de faire une grosse seconde partie de saison.

Endrick devrait retourner au Real Madrid Depuis son arrivée à l’OL, Endrick a inscrit huit buts tout en délivrant huit passes décisives, prouvant ainsi qu’il n’avait pas perdu tout son talent aperçu par le passé du côté de Palmeiras. Forcément, Lyon est très content de l’attaquant et selon certaines rumeurs, les Gones aimeraient bien le conserver un peu plus, car son prêt prend fin à la fin de la saison et il ne comprend pas d’option d’achat. Toutefois, à en croire les informations d’AS, le Real Madrid va doucher les espoirs lyonnais, car il compterait sur le Brésilien pour la saison prochaine. Ce dernier pourrait être mis dans de bonnes conditions, car certains échos affirment que la Casa Blanca pourrait vendre Gonzalo Garcia pour faire de la place à Endrick.