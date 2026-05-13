«Qui est prêt à lâcher 50M€ pour Greenwood ?» : L'annonce très inquiétante pour le mercato de l'OM...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, Mason Greenwood a marqué les esprits lors de la cérémonie des Trophées UNFP en annonçant contre toute attente sa volonté de rester à l'OM. Néanmoins, sa déclaration n'a pas convaincu tout le monde, à l'image de Benoit Trémoulinas qui estime que ce n'est que de la communication.

Nommé parmi les cinq prétendants au Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Mason Greenwood a été battu par Ousmane Dembélé. Le numéro 10 de l'OM peut toutefois se consoler avec une présence dans l'équipe type au sein dans un trio offensif dans lequel il accompagne le Ballon d'Or et Florian Thauvin. Une maigre récompense pour sa dernière en Ligue 1... enfin peut-être pas. Et pour cause, alors que la tendance est clairement à un départ de l'OM, Mason Greenwood a pris tout le monde de court à l'issue de la cérémonie : « Le Championnat français est merveilleux. On joue des matches incroyables et comme vous l’avez vu, le reste de la saison européenne a été assez serré. Donc c’est pour moi l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’ai déjà joué dans plusieurs, et j’espère pouvoir rester ».

Personne ne fera de grosse offre pour Greenwood ? Mais l'ailier anglais peut-il vraiment rester à l'OM la saison prochaine ? Benoit Trémoulinas n'y croit pas. « C’est de la com’ quand il dit qu’il aimerait bien rester », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de souligner un autre problème majeur : « Donc stop pour moi, mais par contre, qui est prêt à lâcher 50 millions d’euros pour Greenwood ?! »