Surprise à l'OM : Habib Beye proposé à un autre club de Ligue 1 ?

Alors que son passage à l’OM devrait prendre fin dans les prochains jours, trois mois seulement après son retour dans la cité phocéenne comme entraîneur, Habib Beye penserait déjà à la suite. Après le Paris FC, un autre club de Ligue 1 aurait été approché par ses représentants.
Habib Beye ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne. Après avoir échoué à relancer l’Olympique de Marseille après le départ de Roberto De Zerbi, l’ancien international sénégalais va, sauf retournement de situation, plier bagage une fois la saison terminée. Un nouveau technicien sera ainsi choisi par le futur directeur sportif Grégory Lorenzi. De son côté, le clan Beye s’activerait déjà pour lui trouver une porte de sortie.
L’AS Monaco également approché par le clan Beye ?
Il y a quelques jours, le site Foot Mercato révélait que l’agence Classico, qui représente Habib Beye, aurait proposé ses services au Paris FC et à Raphaël Raingold, un proche de la famille Arnault. Malgré le démenti de ses représentants, La Provence confirme encore l’information ce mercredi et révèle que l’AS Monaco aurait également été approchée, en cas de départ de Sébastien Pocognoli. L’entourage de Beye dément encore.
« J’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne »
Dimanche soir, Habib Beye s’était plaint des critiques excessives et des rumeurs dont il faisait l’objet depuis son arrivée à l’OM. « J’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne. Rarement. Et je vous dis, je suis solide. Je suis très, très solide », avait-il expliqué après la victoire de l’OM contre Le Havre. Et d’ajouter : « La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et aux mensonges. Je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique. Et c'est là où je me dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations ».