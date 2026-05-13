Surprise à l'OM : Habib Beye proposé à un autre club de Ligue 1 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son passage à l’OM devrait prendre fin dans les prochains jours, trois mois seulement après son retour dans la cité phocéenne comme entraîneur, Habib Beye penserait déjà à la suite. Après le Paris FC, un autre club de Ligue 1 aurait été approché par ses représentants.

Habib Beye ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne. Après avoir échoué à relancer l’Olympique de Marseille après le départ de Roberto De Zerbi, l’ancien international sénégalais va, sauf retournement de situation, plier bagage une fois la saison terminée. Un nouveau technicien sera ainsi choisi par le futur directeur sportif Grégory Lorenzi. De son côté, le clan Beye s’activerait déjà pour lui trouver une porte de sortie.

L’AS Monaco également approché par le clan Beye ? Il y a quelques jours, le site Foot Mercato révélait que l’agence Classico, qui représente Habib Beye, aurait proposé ses services au Paris FC et à Raphaël Raingold, un proche de la famille Arnault. Malgré le démenti de ses représentants, La Provence confirme encore l’information ce mercredi et révèle que l’AS Monaco aurait également été approchée, en cas de départ de Sébastien Pocognoli. L’entourage de Beye dément encore.