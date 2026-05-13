Succession d’Habib Beye : Les trois pistes évoquées pour le poste d’entraîneur de l’OM !

Successeur de Roberto De Zerbi sur le banc de touche, Habib Beye ne devrait pas rester l’entraîneur de l’OM très longtemps. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le remplacer dans les prochaines semaines. Ce mercredi, le quotidien L’Équipe avance trois noms, dont un surprenant.
Stéphane Richard à la présidence, Grégory Lorenzi en passe d’être nommé directeur sportif, mais qui comme entraîneur ? L’Olympique de Marseille avance doucement mais sûrement dans son énorme chantier de l’été, après cette saison ratée qui marque la fin d’un chapitre important de l’ère McCourt. Nommé en février dernier, Habib Beye n’a pas réussi à relancer le club phocéen et ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière.
Bruno Génésio et Christophe Galtier parmi les cibles ?
Pour le remplacer, un entraîneur français et/ou connaissant bien la Ligue 1 est recherché par la nouvelle direction phocéenne. Parmi les noms qui circulent, ceux de Bruno Genesio, qui devrait quitter le LOSC au terme de la saison, mais également celui de Christophe Galtier, officiant aujourd’hui à Neom en Arabie saoudite après ses passages à l’ASSE, Nice et au PSG. Deux noms qui reviennent dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi.
Le nom d’Adi Hütter apparaît
Le quotidien sportif avance un troisième nom, plus étonnant, celui d’Adi Hütter, libre depuis son départ de l’AS Monaco en octobre 2025. Chacun a ses préférences sur la question, Eric Di Meco militant quant à lui pour Christophe Galtier. « C’est toujours délicat parce que c’est un ami, on a été formés ensemble et tout, mais quand tu regardes les critères qu’on nous donne, le meilleur profil, pour moi, c’est Christophe Galtier. Alors après, il a passé un an au PSG ouais… Mais si on met ça de côté, quand je regarde ses qualités et ce qu’il a fait, parce qu’il a quand même une antériorité importante en Ligue 1, il a réussi de partout où il est passé, a déclaré l’ancien joueur de l’OM sur RMC. Il connaît le contexte marseillais puisqu’il a été joueur et même entraîneur adjoint à l’OM. Au niveau de la com’, il maîtrise, je pense qu’il ne fera pas d’erreur. La Ligue 1, il connaît. Gérer une équipe sans star que tu dois construire, il sait faire il l’a déjà fait, ça a été le cas à Saint-Étienne et à Lille. »