Succession d’Habib Beye : Les trois pistes évoquées pour le poste d’entraîneur de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Successeur de Roberto De Zerbi sur le banc de touche, Habib Beye ne devrait pas rester l’entraîneur de l’OM très longtemps. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le remplacer dans les prochaines semaines. Ce mercredi, le quotidien L’Équipe avance trois noms, dont un surprenant.

Stéphane Richard à la présidence, Grégory Lorenzi en passe d’être nommé directeur sportif, mais qui comme entraîneur ? L’Olympique de Marseille avance doucement mais sûrement dans son énorme chantier de l’été, après cette saison ratée qui marque la fin d’un chapitre important de l’ère McCourt. Nommé en février dernier, Habib Beye n’a pas réussi à relancer le club phocéen et ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière.

Bruno Génésio et Christophe Galtier parmi les cibles ? Pour le remplacer, un entraîneur français et/ou connaissant bien la Ligue 1 est recherché par la nouvelle direction phocéenne. Parmi les noms qui circulent, ceux de Bruno Genesio, qui devrait quitter le LOSC au terme de la saison, mais également celui de Christophe Galtier, officiant aujourd’hui à Neom en Arabie saoudite après ses passages à l’ASSE, Nice et au PSG. Deux noms qui reviennent dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi.