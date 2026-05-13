Mercato - Voilà ce qui attend les supporters de l’OM cet été : «Un marché plus français, des joueurs moins chers»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction de l'OM va changer de visage cet été, avec l'arrivée d'un nouveau président ainsi que d'un nouveau directeur sportif qui, selon les dernières tendances, sera Grégory Lorenzi. Daniel Riolo fait le point sur les méthodes du Brestois et annonce donc aux supporters de l'OM à quoi ils devront s'attendre en ce qui concerne le mercato estival.

Ça va bouger à l'OM, et pas seulement au niveau de l'effectif ! Stéphane Richard deviendra le président du club phocéen à partir de cet été, et sauf énorme rebondissement de dernière minute, Grégory Lorenzi, actuel directeur sportif de Brest, succèdera à Medhi Benatia la direction sportive de l'OM dans les prochains jours. Un choix qui aura forcément un impact sur le recrutement marseillais cet été comme l'a évoqué en détail Daniel Riolo lundi, au micro de l'After Foot sur RMC Sport.

« Le message est clair là » Riolo est revenu sur les coulisses de ce feuilleton Lorenzi, qui devait initialement rejoindre l'OGC Nice avant de finalement opter pour l'OM : « Lorenzi à l’OM ? On était au-delà de l’accord verbal avec Nice. On l’a vraiment intercepté sur l’autoroute. Des gens très au courant disaient : ‘c’est fait, il va à Nice’. On l’a attrapé avant la signature. (…) Quel message ça envoie ? Il a un beau CV, est-ce qu’il a un réseau international, je ne sais pas, est-ce que ça envoie le message que l’OM baisse ses ambitions ? Et ils vont devenir actifs sur un marché un peu plus français, des joueurs moins chers. Le message est clair là », explique-t-il sur le recrutement de l'OM cet été avec Grégory Lorenzi à la direction sportive.