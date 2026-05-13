Transferts : Valverde au PSG après son embrouille avec Tchouaméni ?

Moins d’une semaine après son court séjour à l’hôpital dû à une blessure à la tête suite à une altercation avec Aurélien Tchouaméni au centre d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas, Federico Valverde voit son nom lié au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Une information qui provient de la presse espagnole, mais qui semble être infondée selon RMC Sport.
Le Real Madrid ne vit pas une fin de saison de rêve. En une semaine, une bagarre a éclaté au centre d’entraînement entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les esprits se sont échauffés sur le terrain avant que la situation ne dégénère dans les vestiaires. L’affaire a été divulguée dans la presse par Tchouaméni via l’influenceur Aqababe ainsi que Dani Ceballos d’après le journaliste José Antonio Rivero.
«Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde»
Entre temps, la Story Instagram de Kylian Mbappé pendant la défaite contre l’ennemi du FC Barcelone dimanche (0-2) a mis le feu aux poudres dans la communauté madrilène avant le règlement de comptes du président Florentino Pérez en conférence de presse mardi soir. Quelques heures plus tard, le journaliste Marcos Benito a tenu le discours suivant à El Chiringuito. « Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde pour se renseigner sur la situation et les modalités d’un transfert pour cet été ».
Le PSG absolument pas intéressé par Valverde selon RMC
D’après les informations de RMC Sport, ce feuilleton Federico Valverde au PSG ne serait que foutaises. Pour la simple et bonne raison qu’il n’y aurait eu aucun contact à ce jour entre les parties, que le profil de l’international uruguayen ne correspondrait pas aux critères de sélection du Paris Saint-Germain pour le recrutement au milieu de terrain et qu’il serait valorisé à un trop gros montant. La fin du feuilleton est déjà arrivé seulement quelques heures après le début. Reste à savoir ce qu'il adviendra de Valverde au Real Madrid.