Transferts : Valverde au PSG après son embrouille avec Tchouaméni ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Moins d’une semaine après son court séjour à l’hôpital dû à une blessure à la tête suite à une altercation avec Aurélien Tchouaméni au centre d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas, Federico Valverde voit son nom lié au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Une information qui provient de la presse espagnole, mais qui semble être infondée selon RMC Sport.

Le Real Madrid ne vit pas une fin de saison de rêve. En une semaine, une bagarre a éclaté au centre d’entraînement entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Les esprits se sont échauffés sur le terrain avant que la situation ne dégénère dans les vestiaires. L’affaire a été divulguée dans la presse par Tchouaméni via l’influenceur Aqababe ainsi que Dani Ceballos d’après le journaliste José Antonio Rivero.

«Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde» Entre temps, la Story Instagram de Kylian Mbappé pendant la défaite contre l’ennemi du FC Barcelone dimanche (0-2) a mis le feu aux poudres dans la communauté madrilène avant le règlement de comptes du président Florentino Pérez en conférence de presse mardi soir. Quelques heures plus tard, le journaliste Marcos Benito a tenu le discours suivant à El Chiringuito. « Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde pour se renseigner sur la situation et les modalités d’un transfert pour cet été ».