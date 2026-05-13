Officiel : L’OM annonce un départ auquel on ne s’attendait pas !

C’est l’été de tous les changements pour l’Olympique de Marseille, y compris au sein de la section féminine. Alors qu’elle s’était récemment montrée ambitieuse pour la saison à venir, réclamant du renfort à sa direction, Corinne Diacre quitte finalement la cité phocéenne « d’un commun accord ».
Avant le départ probable de Habib Beye, nommé à la tête de l’équipe première de l’OM en février dernier, Corinne Diacre quitte le navire marseillais sept mois seulement après son arrivée. En fin de contrat, l’ancienne sélectionneuse des Bleues et la direction phocéenne « ont décidé, d’un commun accord, de ne pas prolonger leur collaboration à l’issue de la saison », a fait savoir le club sur son site internet.
« Le nom d'un nouvel entraîneur sera communiqué prochainement afin de préparer au mieux la saison 2026-2027 »
« L'OM tient à remercier sincèrement Corinne Diacre pour son investissement, son professionnalisme et le travail accompli tout au long de son passage au sein du club », peut-on lire dans le communiqué publié. Les Marseillaises ont rempli leur objectif en décrochant leur maintien en Arkema Première Ligue. « Les Marseillaises lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière professionnelle ainsi que dans ses futurs projets. Le nom d'un nouvel entraîneur sera communiqué prochainement afin de préparer au mieux la saison 2026-2027 », conclut l’OM.
« La saison prochaine, sans dévoiler de secret, l'objectif sera bien évidemment supérieur », avait pourtant déclaré Corinne Diacre
Selon La Provence, Corinne Diacre avait rencontré ce mardi le directeur général Stefano Petruzzo pour faire le point sur sa situation personnelle et celle du club. Pas convaincue par le projet exposé par le dirigeant de l’OM, l’entraîneuse a alors décidé de mettre un terme à son aventure marseillaise, elle qui avait publiquement mis la pression sur sa direction il y a quelques jours. « On ne peut pas se contenter du maintien chaque saison, avait déclaré Corinne Diacre sur BFM Marseille Provence la semaine dernière. Là, c'était 'normal' pour une équipe promue de viser le maintien. La saison prochaine, sans dévoiler de secret, l'objectif sera bien évidemment supérieur. Maintenant, pour cela, il me faudra aussi des garanties sur un effectif différent car on ne pourra pas repartir avec cet effectif-là qui était en majorité un effectif composé de D2 de la saison passée. Donc il faut qu'on franchisse un cap à ce niveau-là. Mais je sais que le club travaille dans ce sens-là, donc c'est plutôt positif ».