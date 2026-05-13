Officiel : L’OM annonce un départ auquel on ne s’attendait pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’été de tous les changements pour l’Olympique de Marseille, y compris au sein de la section féminine. Alors qu’elle s’était récemment montrée ambitieuse pour la saison à venir, réclamant du renfort à sa direction, Corinne Diacre quitte finalement la cité phocéenne « d’un commun accord ».

Avant le départ probable de Habib Beye, nommé à la tête de l’équipe première de l’OM en février dernier, Corinne Diacre quitte le navire marseillais sept mois seulement après son arrivée. En fin de contrat, l’ancienne sélectionneuse des Bleues et la direction phocéenne « ont décidé, d’un commun accord, de ne pas prolonger leur collaboration à l’issue de la saison », a fait savoir le club sur son site internet.

« Le nom d'un nouvel entraîneur sera communiqué prochainement afin de préparer au mieux la saison 2026-2027 » « L'OM tient à remercier sincèrement Corinne Diacre pour son investissement, son professionnalisme et le travail accompli tout au long de son passage au sein du club », peut-on lire dans le communiqué publié. Les Marseillaises ont rempli leur objectif en décrochant leur maintien en Arkema Première Ligue. « Les Marseillaises lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière professionnelle ainsi que dans ses futurs projets. Le nom d'un nouvel entraîneur sera communiqué prochainement afin de préparer au mieux la saison 2026-2027 », conclut l’OM.