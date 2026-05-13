Mercato - OM : Greenwood a pris sa décision pour un transfert en Arabie saoudite !

Mason Greenwood sur le départ ? Le feuilleton autour de l’attaquant anglais fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Que ce soit ses performances mitigées et son investissement moindre par rapport à l’année dernière, Greenwood fait parler de lui, mais son marché n’est pas si important que ça, entraînant une situation particulière à Marseille.
L’histoire entre Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille serait susceptible de prendre fin à l’intersaison, deux ans seulement après le début de leur collaboration. Ces derniers temps, l’investissement de Greenwood est remis en question à l’OM dans les médias si bien que sa présence dans la cité phocéenne la saison prochaine ne serait pas une certitude. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2029, impossible de dire qu’il honorera son engagement contractuel jusqu’à son terme.
«Le marché de Mason Greenwood n’est pas aussi large que prévu»
Et pourtant, le marché de Mason Greenwood n’est pas exceptionnel au niveau des possibilités. C’est le constat dressé par Thomas Bonnavent sur le plateau de L’Équipe du soir mardi. « Aujourd’hui, la réalité est que l’OM est en position de force par rapport à Mason Greenwood. Il y a une situation financière qui va devoir être géré cet été et avec seulement 40 % du transfert qui va repartir à Manchester United, le marché de Mason Greenwood n’est pas aussi large que prévu ».
«Il ne veut pas partir en Arabie saoudite. L’OM est en position de force pour le garder, mais aussi prisonnier de ce que représente Mason Greenwood»
Le journaliste qui intervient sur le Winamax FC et la chaîne L’Équipe s’est brièvement arrêté sur l’option saoudienne qui n’en est pas une aux yeux de Mason Greenwood, permettant aux dirigeants de l’OM de se trouver dans une position assez bizarre, à la fois de force et d’incapacité à dicter sa loi. « Et lui ne veut pas partir en Arabie saoudite. L’OM est en position de force pour le garder, mais aussi prisonnier de ce que représente Mason Greenwood, sportivement et dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Le débat de Greenwood ne doit pas être la priorité de l’été, mais est un cas très intéressant avec plusieurs tiroirs ».