Mercato - OM : Greenwood a pris sa décision pour un transfert en Arabie saoudite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mason Greenwood sur le départ ? Le feuilleton autour de l’attaquant anglais fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Que ce soit ses performances mitigées et son investissement moindre par rapport à l’année dernière, Greenwood fait parler de lui, mais son marché n’est pas si important que ça, entraînant une situation particulière à Marseille.

L’histoire entre Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille serait susceptible de prendre fin à l’intersaison, deux ans seulement après le début de leur collaboration. Ces derniers temps, l’investissement de Greenwood est remis en question à l’OM dans les médias si bien que sa présence dans la cité phocéenne la saison prochaine ne serait pas une certitude. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2029, impossible de dire qu’il honorera son engagement contractuel jusqu’à son terme.

«Le marché de Mason Greenwood n’est pas aussi large que prévu» Et pourtant, le marché de Mason Greenwood n’est pas exceptionnel au niveau des possibilités. C’est le constat dressé par Thomas Bonnavent sur le plateau de L’Équipe du soir mardi. « Aujourd’hui, la réalité est que l’OM est en position de force par rapport à Mason Greenwood. Il y a une situation financière qui va devoir être géré cet été et avec seulement 40 % du transfert qui va repartir à Manchester United, le marché de Mason Greenwood n’est pas aussi large que prévu ».