Lee Kang-In sur le départ : Le PSG a déjà choisi son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG pourrait avoir à gérer plusieurs départs. Certains joueurs ne sont effectivement plus satisfaits de leur situation à Paris et pourraient donc être tentés de partir. C'est le cas de Lee Kang-In, peu utilisé durant la seconde partie de saison. Et le club de la capitale aurait même déjà identifié son successeur.

Dans environ un mois, le mercato estival ouvrira ses portes et le PSG pourrait bien être actif. Et pour cause, cet été plusieurs joueurs pourraient réclamer leur départ à cause de leur temps de jeu et de leur situation personnelle. Dans cette optique, deux d'entre eux sont particulièrement concernés à savoir Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Le cas de l'international sud-coréen pourrait d'ailleurs rapidement s'accélérer.

Akliouche pour remplacer Lee Kang-In ? Et pour cause, alors que Luis Enrique l'avait retenu l'été dernier, l'entraîneur du PSG pourrait cette fois-ci accepter de le laisser partir. L'ancien joueur de Majorque et Valence a toujours la cote en Liga ce qui pourrait faciliter un transfert. Et selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a déjà anticipé un départ de Lee Kang-In puisque son remplaçant a été identifié, il s'agit de Maghnes Akliouche. Le polyvalent milieu de terrain de l'AS Monaco est dans le viseur de Luis Campos depuis plusieurs mois, mais Manchester City serait également intéressé.