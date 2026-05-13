«On a vu ce qui se passe quand Victor se fâche» : La réponse fracassante de Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Expulsé lors du match 4 de la série contre les Timberwolves, Victor Wembanyama était très attendu pour la rencontre suivante. Et il a répondu présent pour prendre l'avantage face à Minnesota, en réalisant une nouvelle prestation historique dans ces playoffs.

Il y a 48 heures, la stratégie des Timberwolves avait fonctionné puisque Victor Wembanyama, provoqué pendant tout le match, avait fini par dégoupiller en assénant un coup de coude qui lui avait valu une expulsion. Néanmoins, la star de Spurs avait échappé à la suspension, et était donc bien présent sur le parquet pour le match 5 de cette série très accrochée face à Minnesota. La question était de savoir dans quel état d'esprit se trouverait Wemby après cet épisode. « On a vu ce qui se passe quand Victor se fâche », témoignait Devin Vassell avant le match. Et à l'image de l'ailier des Spurs, personne ne doutait du meilleur défenseur de la NBA.

Wembanyama a répondu après son coup de coude Et la prédiction de Devin Vassell s'est confirmée puisque Victor Wembanyama a réalisé une nouvelle prestation XXL afin de permettre aux Spurs de prendre l'avantage dans cette série grâce à une belle victoire (126-97). Le Français a sorti une ligne de stats encore hyper complète avec 27 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres, ce qui lui permet encore une fois d'entrer dans l'histoire. A 22 ans, Wemby est effectivement devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 25 points, 15 rebonds et 5 passes décisives dans un match de playoff. Il n'est devancé que par Magic Johnson (20 ans) et Luka Doncic (21 ans). Une belle compagnie.