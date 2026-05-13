«On a vu ce qui se passe quand Victor se fâche» : La réponse fracassante de Wembanyama !

Expulsé lors du match 4 de la série contre les Timberwolves, Victor Wembanyama était très attendu pour la rencontre suivante. Et il a répondu présent pour prendre l'avantage face à Minnesota, en réalisant une nouvelle prestation historique dans ces playoffs.
Il y a 48 heures, la stratégie des Timberwolves avait fonctionné puisque Victor Wembanyama, provoqué pendant tout le match, avait fini par dégoupiller en assénant un coup de coude qui lui avait valu une expulsion. Néanmoins, la star de Spurs avait échappé à la suspension, et était donc bien présent sur le parquet pour le match 5 de cette série très accrochée face à Minnesota. La question était de savoir dans quel état d'esprit se trouverait Wemby après cet épisode. « On a vu ce qui se passe quand Victor se fâche », témoignait Devin Vassell avant le match. Et à l'image de l'ailier des Spurs, personne ne doutait du meilleur défenseur de la NBA.
Wembanyama a répondu après son coup de coude
Et la prédiction de Devin Vassell s'est confirmée puisque Victor Wembanyama a réalisé une nouvelle prestation XXL afin de permettre aux Spurs de prendre l'avantage dans cette série grâce à une belle victoire (126-97). Le Français a sorti une ligne de stats encore hyper complète avec 27 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres, ce qui lui permet encore une fois d'entrer dans l'histoire. A 22 ans, Wemby est effectivement devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 25 points, 15 rebonds et 5 passes décisives dans un match de playoff. Il n'est devancé que par Magic Johnson (20 ans) et Luka Doncic (21 ans). Une belle compagnie.
«Il n’y a pas un Victor énervé ou un Victor mature»
Par conséquent, après le match, Victor Wembanyama paraissait très satisfait de cette rencontre. « La manière dont nous avons démarré le match était extrêmement importante pour nous, car cela a donné le ton. Le défi consiste désormais à tenir le coup pendant 48 minutes. J’ai l’impression que le fait de me provoquer faisait probablement partie de leur stratégie, honnêtement. Il fallait juste rester solide, en tant qu’équipe. Il n’y a pas un Victor énervé ou un Victor mature, ça ne s’exclut pas mutuellement. Je suis un mélange des deux. Au bout du compte, j’ai juste essayé de bien gérer et de faire la meilleure union des deux », a-t-il expliqué en conférence de presse. Désormais, les Spurs ne sont plus qu'à une victoire d'une qualification pour la finale de la Conférence ouest où les attendent le Thunder qui a sweepé les Lakers.