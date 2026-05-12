NBA - «On ne peut pas faire ça» : Le gros coup de gueule sur la non-suspension de Victor Wembanyama

Coupable d’un violent coup de coude sur Naz Reid lors du match 4 entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama n’a pas été suspendu et pourra donc participer à la cinquième rencontre entre les deux équipes dans la nuit de mardi à mercredi. Une décision critiquée par Kendrick Perkins, qui estime que le Français aurait mérité une suspension pour son geste.
Les San Antonio Spurs peuvent souffler : Victor Wembanyama sera bien là dans la nuit de mardi à mercredi lors du match 5 face aux Minnesota Timberwolves, en demi-finale de la conférence Ouest. Le Français avait été expulsé en début de deuxième quart-temps du match 4, en raison d’un violent coup de coude sur Naz Reid qui a été sanctionné d’une faute flagrante de type 2.
Pas de suspension ni d’amende pour Wembanyama
Comme indiqué par Sham Charania d’ESPN, « aucune sanction supplémentaire ne sera infligée à la star des Spurs, Victor Wembanyama, après son expulsion pour avoir donné un coup de coude à Naz Reid dimanche soir. Ni suspension, ni amende. » L’historique de Victor Wembanyama, qui a toujours eu un comportement irréprochable, a sûrement joué en sa faveur, lui qui n’avait jamais été expulsé dans sa carrière. Mais cette décision ne passe pas auprès de tous les observateurs et notamment de Kendrick Perkins, ancien pivot passé par les Boston Celtics et l'Oklahoma City Thunder.
« Nous privilégions la célébrité et l’audience plutôt que la santé de nos joueurs »
« Victor Wembanyama aurait dû être suspendu pour le match de ce soir. Cet homme l’a regardé droit dans les yeux, s’est approché de lui et lui a asséné un coup de coude malveillant, un coup de coude vicieux. Et vous savez ce que cela a signifié pour le reste de la ligue ? Vous savez ce qu’Adam Silver et la NBA ont dit au reste de la ligue ? Nous privilégions la célébrité et l’audience plutôt que la santé de nos joueurs. Si les rôles avaient été inversés, Naz Reid aurait été suspendu pour la journée. On ne peut pas faire ça. Il s'agit de protéger la marque, pas le nom inscrit au dos du maillot. Et c'est exactement ce qui a motivé cette décision de ne pas suspendre Wemby », a déclaré Kendrick Perkins sur le plateau de l’émission Get Up sur ESPN.