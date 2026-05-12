NBA - «On ne peut pas faire ça» : Le gros coup de gueule sur la non-suspension de Victor Wembanyama

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Coupable d’un violent coup de coude sur Naz Reid lors du match 4 entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama n’a pas été suspendu et pourra donc participer à la cinquième rencontre entre les deux équipes dans la nuit de mardi à mercredi. Une décision critiquée par Kendrick Perkins, qui estime que le Français aurait mérité une suspension pour son geste.

Les San Antonio Spurs peuvent souffler : Victor Wembanyama sera bien là dans la nuit de mardi à mercredi lors du match 5 face aux Minnesota Timberwolves, en demi-finale de la conférence Ouest. Le Français avait été expulsé en début de deuxième quart-temps du match 4, en raison d’un violent coup de coude sur Naz Reid qui a été sanctionné d’une faute flagrante de type 2.

Pas de suspension ni d’amende pour Wembanyama Comme indiqué par Sham Charania d’ESPN, « aucune sanction supplémentaire ne sera infligée à la star des Spurs, Victor Wembanyama, après son expulsion pour avoir donné un coup de coude à Naz Reid dimanche soir. Ni suspension, ni amende. » L’historique de Victor Wembanyama, qui a toujours eu un comportement irréprochable, a sûrement joué en sa faveur, lui qui n’avait jamais été expulsé dans sa carrière. Mais cette décision ne passe pas auprès de tous les observateurs et notamment de Kendrick Perkins, ancien pivot passé par les Boston Celtics et l'Oklahoma City Thunder.