NBA : Rudy Gobert réagit au coup de coude Victor Wembanyama, «je pense qu’il a vu Cyril Gane»

Le quatrième match de la demi-finale opposant les Minnesota Timberwolves aux San Antonio Spurs (114-109) a été marqué par l’expulsion de Victor Wembanyama dans le deuxième quart-temps, à la suite d’un coup de coude sur Naz Reid. Après la rencontre, Rudy Gobert a réagi au geste de son compatriote, peut-être influencé par la présence de la star française de MMA Cyril Gane en tribunes.
Une première dont Victor Wembanyama se serait bien passé. Pour la toute première fois de sa carrière, le Français a été expulsé d’un match NBA dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la défaite des San Antonio Spurs sur le parquet des Minnesota Timberwolves (114-109). En début de deuxième quart-temps du quatrième match opposant les deux équipes en demi-finale de la conférence Ouest, il a écopé d’une faute flagrante de type 2 après avoir assené un coup de coude dans le coup de Naz Reid.
«On savait que ça allait être dur, avec ou sans Victor»
« Quand il est sorti, ils avaient les joueurs pour prendre le relais », a réagi Rudy Gobert après la rencontre. « Ils ont vu Victor quitter le parquet et se sont dit que c’était à eux maintenant. Du coup, ils ont été très agressifs. Ils ont essayé de courir encore plus, on a pu le voir. Et Kornet posait vraiment de très bons écrans. Ça nous a forcés à jouer un basket différent. On savait que ça allait être dur, avec ou sans Victor. Je suis fier de la façon dont on est restés soudés. »
«Il a voulu lui montrer qu’il avait aussi quelques techniques»
« J’ai déjà vu Victor mettre un coup de coude comme ça ? Non, je pense qu’il a vu Cyril Gane dans l’enceinte, alors il a voulu lui montrer qu’il avait aussi quelques techniques », a ajouté Rudy Gobert, alors que la star française de MMA Cyril Gane était en tribunes. En ce qui concerne la capacité de son coéquipier à poursuivre la rencontre malgré ce violent coup, le pivot des Wolves a salué son état d’esprit. « Naz, c’est un guerrier. Il peut se tordre la cheville, prendre des coups, il continue à jouer malgré tout. C’est l’état d’esprit qu’on a dans cette équipe. » Mitch Johnson, l’entraîneur des San Antonio Spurs, a pris la défense de Victor Wembanyama, estimant qu’il doit être plus protégé par les arbitres, autrement, « il va devoir se protéger lui-même. » Les deux équipes se retrouveront dans la nuit de mardi à mercredi, cette fois-ci dans le Texas à l’occasion du cinquième match de cette demi-finale de la conférence Ouest.