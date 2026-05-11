NBA : Rudy Gobert réagit au coup de coude Victor Wembanyama, «je pense qu’il a vu Cyril Gane»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le quatrième match de la demi-finale opposant les Minnesota Timberwolves aux San Antonio Spurs (114-109) a été marqué par l’expulsion de Victor Wembanyama dans le deuxième quart-temps, à la suite d’un coup de coude sur Naz Reid. Après la rencontre, Rudy Gobert a réagi au geste de son compatriote, peut-être influencé par la présence de la star française de MMA Cyril Gane en tribunes.

Une première dont Victor Wembanyama se serait bien passé. Pour la toute première fois de sa carrière, le Français a été expulsé d’un match NBA dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la défaite des San Antonio Spurs sur le parquet des Minnesota Timberwolves (114-109). En début de deuxième quart-temps du quatrième match opposant les deux équipes en demi-finale de la conférence Ouest, il a écopé d’une faute flagrante de type 2 après avoir assené un coup de coude dans le coup de Naz Reid.

«On savait que ça allait être dur, avec ou sans Victor» « Quand il est sorti, ils avaient les joueurs pour prendre le relais », a réagi Rudy Gobert après la rencontre. « Ils ont vu Victor quitter le parquet et se sont dit que c’était à eux maintenant. Du coup, ils ont été très agressifs. Ils ont essayé de courir encore plus, on a pu le voir. Et Kornet posait vraiment de très bons écrans. Ça nous a forcés à jouer un basket différent. On savait que ça allait être dur, avec ou sans Victor. Je suis fier de la façon dont on est restés soudés. »