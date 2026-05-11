NBA : Wembanyama exclu, le coup de gueule des Spurs de San Antonio !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette nuit, Victor Wembanyama a été exclu pour la première fois de sa carrière en NBA. Le Français s’est rendu coupable d’un gros coup de coude à l’encontre de l’un de ses adversaires. Mais après la rencontre, le coach des Spurs Mitch Johnson, n’a pas hésité à pousser un coup de gueule afin de défendre son joueur.

Une scène qui va faire parler. Cette nuit, Victor Wembanyama a asséné un violent coup de coude à Naz Reid lors du match 4 de la série de play-offs entre les Spurs de San Antonio et les Timberwolves du Minnesota. Harcelé et parfois violemment par les joueurs des Wolves, « Wemby » a fini par craquer. Exclu définitivement du match, le Français doit être très déçu de son geste. Mais pour Mitch Johnson, le coach des Spurs, les joueurs de Minnesota auraient dû être sanctionnés plus tôt.

Wembanyama exclu, le coach des Spurs hallucine « On en arrive à un stade où, si les responsables du contrôle du jeu et du niveau physique ne font pas leur travail, il va finir par devoir se protéger lui-même. Cela fait un moment qu’on lui demande de le faire. Le défi physique que les autres essaient de lui imposer et le manque de protection sont vraiment décevants. Cela commence à devenir franchement écœurant, compte tenu de ses efforts pour surmonter ces situations tout en restant professionnel, mature et capable de gérer ce genre de choses », a ainsi confié le coach de la franchise texane dans des propos relayés par Basket USA.